Se comienzan a definir los últimos clasificados al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En el marco de la fecha FIFA de marzo, Europa entra en acción con su propio repechaje, donde varias selecciones buscan no quedarse fuera de la cita planetaria.

El repechaje europeo entregará cuatro cupos, en un formato exigente que reúne a selecciones que no lograron clasificar de forma directa en las eliminatorias.

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Un total de 16 selecciones animarán este repechaje, con equipos con tradición como Italia, Dinamarca, Suecia, Polonia o Turquía, y otros que buscan dar la sorpresa como Kosovo y Rumania, entre otros.

A diferencia del repechaje intercontinental, que es organizado por la FIFA, el de Europa es organizado por la UEFA; por tanto, su transmisión no tiene que ver directamente con la cita planetaria y estará a cargo de ESPN y su plataforma Disney+ en su plan Premium.

Programación del repechaje UEFA al Mundial 2026:

Ruta A

Italia vs. Irlanda del Norte – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Transmite y Disney+ Premium. Gales vs. Bosnia y Herzegovina – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite ESPN 2 y Disney+ Premium.

Ruta B

Ucrania vs. Suecia – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite Disney+ Premium.

Transmite Disney+ Premium. Polonia vs. Albania – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite Disney+ Premium.

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Ruta C

Turquía vs. Rumanía – Jueves 26 de marzo a las 14:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+ Premium.

Transmite y Disney+ Premium. Eslovaquia vs. Kosovo – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite Disney+ Premium.

Ruta D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite Disney+ Premium.

Transmite Disney+ Premium. República Checa vs. Irlanda – Jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile. Transmite Disney+ Premium.

El repechaje europeo se disputará en un formato de cuatro llaves, cada una con semifinales y final a partido único, a jugarse el 31 de marzo en horario a definir.

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Los cuatro campeones de cada llave serán quienes obtengan los últimos boletos de Europa para el Mundial 2026.

En resumen