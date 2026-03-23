Se comienzan a definir los últimos clasificados al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. En el marco de la fecha FIFA, esta semana se conocerá a los últimos seis clasificados que completarán la lista de selecciones clasificadas a la cita planetaria.

ver también Repechaje UEFA Mundial 2026: Selecciones, cuándo se juegan y TV por los últimos cupos europeos

Estos cupos saldrán de dos certámenes: el repechaje europeo (4 cupos) y el repechaje intercontinental (2 cupos), este último que reunirá a selecciones de distintos continentes en busca de los últimos boletos y cuyo representante de la Conmebol es Bolivia.

México alberga el repechaje intercontinental

La FIFA, el ente rector del fútbol mundial, determinó que México sea la sede del llamado Torneo Clasificatorio, donde competirán seis selecciones por los dos cupos no europeos al Mundial 2026.

Las selecciones participantes son:

Bolivia (Conmebol)

(Conmebol) Jamaica y Suriname (Concacaf)

y (Concacaf) Nueva Caledonia (Oceanía)

(Oceanía) Iraq (Asia)

(Asia) República Democrática del Congo (África)

Estas selecciones fueron divididas en dos llaves de tres equipos, considerando el ranking FIFA de noviembre. En cada grupo, el mejor posicionado avanza directo a la final, mientras que los otros dos deben enfrentarse previamente en semifinales.

Programación del repechaje intercontinental

Llave A Semifinales: Bolivia vs. Suriname – Jueves 26 de marzo a las 19:00 horas de Chile. Final: Iraq vs. ganador de semifinales – Miércoles 1 de abril a las 00:00 horas de Chile.



Publicidad

Publicidad

Llave B Semifinales: Nueva Caledonia vs. Jamaica – Viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile. Final: R.D. del Congo vs. ganador de semifinales – Martes 31 de marzo a las 18:00 horas de Chile.



Los ganadores de cada llave se quedarán con los dos últimos cupos al Mundial 2026 e integrarán el grupo I (Francia, Senegal, Noruega) y el grupo K (Portugal, Uzbekistán y Colombia), respectivamente.

¿Qué canal transmite el repechaje continental del Mundial 2026?

Al tratarse de una competición oficial de la FIFA y del Mundial, el repechaje continental será transmitido por la cadena de televisión DSports de DirecTV, mientras que online, podrás hacerlo por Prime Video y también por la plataforma DGO, previa suscripción.

Publicidad

Publicidad

DIRECTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)

En resumen