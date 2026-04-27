Cada uno en su época. Tanto Humberto Suazo como Fabián Estay se hicieron reconocidos en el fútbol internacional, no sólo por su desempeño con la Selección Chilena, sino también por los logros que consiguieron en México.

Mientras el “Chupete” se consagró como uno de los máximos ídolos en la historia del Monterrey; el “Pelusa” hizo lo propio siendo campeón con las camisetas de Toluca y América. Pero a partir de hoy, ambos tendrán otra cosa en común.

La organización del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en la nación norteamericana, comunicó que tanto Estay como Suazo pasarán a la inmortalidad, como parte de la 14° generación de leyendas inducidas a este cetro.

“Chupete” Suazo y Fabián Estay al Salón de la Fama

Ambas leyendas del fútbol chileno superaron un filtro de casi 70 leyendas del balompié mundial, las cuales se sometieron al voto de un Comité de Honor y de Votación que eligieron a los nuevos inducidos a esta “vitrina de los Inmortales”.

Tanto Estay como Suazo formarán parte de la 14° Generación del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, donde compartirán honores con figuras de la talla de Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Davor Suker, Teófilo Cubillas, Bebeto y Sócrates, entre otros.

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“Chupete” y “Pelusa” se sumarán a un exclusivo grupo de leyendas nacionales que recibieron este reconocimiento. En 2024 fue inducido Iván Zamorano, mientras que en 2025 recibió el galardón Osvaldo “Pata Bendita” Castro.

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En síntesis