No siempre las noticias de fútbol tienen que ver específicamente con lo que pasa dentro de la cancha. Como el deporte no está aislado de la sociedad, se ve afectado por las distintas coyunturas y hechos que ocurren a su alrededor.

Es lo que pasa en México. El ejército de ese país abatió al capo narco, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en medio de un operativo que busca ser un golpe letal para los carteles.

Tras el fallecimiento del líder del Cartel de Jalisco, una ola de violencia se desató en México, sobre todo en Guadalajara y en general en el Estado de Jalisco. El mundo del fútbol también se vio afectado por esto.

ver también Hacen bolsa a la delantera de la Universidad de Chile: “Dos zombies que no hacen nada”

Habla Fabián Estay desde México

Redgol se contactó directamente con Fabián Estay para conocer su situación en México. El ex futbolista y actual comentarista de fútbol en la televisión mexicana, salió a hablar de lo que sucede en el país norteamericano.

“De momento, hay preocupación por lo que pasa en Guadalajara y Jalisco. Lamentable que tengamos que vivir con esto. Ojalá sea para bien. En Ciudad de México está todo blindado, hay toque de queda. No están abiertas las escuelas en diferentes estados, al igual que supermercados y bancos. Ayer fue un momento crítico. Es preocupante, no me gusta hablar mucho de este tema”, empezó diciendo el ex futbolista, quien también se refirió específicamente a lo que acontece en la Liga MX.

“Se suspendió el partido de Querétaro y Juárez. Pero van a jugar el miércoles, supuestamente, el amistoso entre México e Islandia. La selección está entrenando en Querétaro. No sé si será bueno arriesgar. Lo más inteligente sería cambiar de sede. Se pone en riesgo incluso el Mundial, si pasa algo. Ojalá la Federación Mexicana tome una buena decisión“, selló Fabián Estay, preocupado por lo que acontece en el país en el que reside.

Publicidad

Publicidad

Víctor Dávila es uno de los chilenos que juega en México | Getty Images

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX?