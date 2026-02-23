Es tendencia:
No es Lucas Assadi: el otro jugador que preocupa a la U de Chile de cara al Superclásico

No estamos hablando del joven volante azul, sino de otro importante jugador que mostró ciertas molestias físicas ante Limache.

Por Jose Arias

El jugador que mostró problemas físicos ante Limache.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTEl jugador que mostró problemas físicos ante Limache.

En las antípodas están los momentos de la Universidad de Chile y Colo Colo, justo en la antesala del Superclásico. Mientras el Cacique sumó su tercer triunfo consecutivo, el Romántico Viajero sigue sin conocer de victorias en la Liga de Primera 2026.

Panorama complejo para los azules, que vieron cómo se les escapaba el triunfo ante Deportes Limache en los últimos minutos. Francisco Meneghini parece tambalear en la banca del Bulla y la paciencia se acaba.

Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, este panorama ha pasado de complejo a urgente. La necesidad de una certeza en el importante duelo ante el archirrival hace que se piense en tener, por lo menos, bien firmes algunos pilares de la U. Ni esto se logra del todo.

Problemas con lesiones

Primero fue Lucas Assadi el que encendió las alarmas en la Universidad de Chile. El volante no pudo terminar el partido y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Pero, no es lo único que preocupa en la U. Charles Aránguiz, mostró señales de dolor en su rodilla, durante el duelo ante Limache, lo que podría evidenciar un problema con el Príncipe de cara al Superclásico.

Con pocos días de por medio, habrá que ver en qué pie físico se encuentra Charles Aránguiz para uno de los partidos más importantes del año. Una derrota ante el archirrival podría significar la salida de Paqui Meneghini de la banca universitaria… ¡A sólo cinco fechas del inicio del torneo!

TNT Sports evidenció las molestias que sintió Charles durante el partido ante Limache | Photosport

TNT Sports evidenció las molestias que sintió Charles durante el partido ante Limache | Photosport

