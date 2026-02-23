Cero. Esa es la cantidad de victorias que lleva Universidad de Chile con Francisco Meneghini como entrenador, tras cuatro fechas disputadas en la Liga de Primera.

La U se quedó con las ganas de sumar su primer triunfo del año este domingo por la noche, porque no aguantó la ventaja en el estadio Nacional y terminó empatando 2-2 con Deportes Limache.

La situación tiene muy cuestionado a Paqui, y ahora se le viene un desafío aún mayor, ya que debe enfrentar a Colo Colo en el estadio Monumental y hay voces que dicen que el DT argentino no debe dirigir dicho compromiso.

Héctor Hoffens pide que echen a Paqui Meneghini antes del Superclásico

La situación de Francisco Meneghini en el cuadro azul fue analizada por un histórico ex delantero de la U, puesto que en RedGol le pedimos la opinión a Héctor Hoffens, quien fue tajante.

“Fea la cosa. En el fútbol está todo inventado y este técnico está inventando cosas en el último momento, moviendo cosas, no sé qué hizo. Nadie lo entiende”, partió diciendo el ex atacante.

Luego, Hoffens se descargó y pidió que la dirigencia de Azul Azul saque de su cargo a Paqui antes del domingo, es decir, que no sea el entrenador para el Superclásico con Colo Colo.

Francisco Meneghini está muy cuestionado en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“La U no juega a nada. Estoy tan apenado y la situación se ve muy difícil. Un técnico sin personalidad. Lo mejor sería que se fuera ahora, antes del partido con Colo Colo“, cerró.

Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera