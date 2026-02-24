Universidad de Chile vive días complejos tras el 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional. De la mano de Francisco Meneghini el bulla simplemente no despega y a solo días del Superclásico 199 ante Colo Colo es algo que preocupa a varios hinchas.

Y es que los números de los azules con Paqui en la banca son discretísimos. De doce puntos posibles apenas han sumado tres en este inicio de la Liga de Primera 2026, con cero triunfos, tres empates y una derrota.

Uno que analizó duramente este panorama de los azules fue el periodista Fernando Solabarrieta, quien en su calidad de comentarista en el programa ‘Marca Personal’ en Radio La Metro aseguró que la U es un equipo débil emocionalmente.

Duras críticas de Solabarrieta a la U de Meneghini

El comunicador partió diciendo que “tal vez la U merecía mejor suerte fíjate, perdía el partido 1-0 con Limache y después fue mejor. El gol del empate es un golazo realmente y luego lo da vuelta. Parecía que por juego lo tenía, pero en los últimos minutos se le vino Limache”.

“Es un equipo que está débil emocionalmente, se nota frágil. Tengo la sensación que se empezó a tirar para atrás, cuando no debía haberlo hecho. El equipo empieza a sentir la presión que ya debe estar sintiendo el técnico y eso chorrea el camarín”, agregó.

En ese sentido, Solabarrieta también aseguró que “tuvo buenos momentos futbolísticos la U. Cuando estaba perdiendo el partido, es cuando mejor reaccionó. Tuvo una racha futbolística, pero después pasó por rachas que no puede sostener y bajó considerablemente.

“Ahí fue cuando llegó el empate, otra vez amargando la semana de ‘Paqui’ ahora viene el Superclásico. Si lo pierde ante Colo Colo, para mí queda colgando”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Azules y albos se verás las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

