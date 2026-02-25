“El proceso…”: La frase de Francisco Meneghini que confirma su continuidad en Universidad de Chile

Francisco Meneghini se transformó en el DT revelación del 2025 con su campaña en O’Higgins y la clasificación a Copa Libertadores. Por lo mismo, Universidad de Chile apostó con su llegada para superar lo realizado por Gustavo Álvarez.

Propuesta que hasta el momento no ha logrado los resultados que todos imaginaban. De momento, el adiestrador solo ha sumado tres empates y una derrota. Por lo que en la Liga de Primera no tiene triunfos y ha tras el igualdad ante Deportes Limache, cayeron las primeras críticas al adiestrador trasandino.

Lo que reconoció Paqui, quien no evadió el tema y en conversación con TNT Sports reflexionó con este mal momento. “Es una presión importante. Sabía que iba a ser así. Lo viví antes en otro puesto, y ahora lo vivo en primera persona. Pero son cosas que uno debe enfrentar en el cargo. Sé que se nos van a dar los triunfos”, enfatizó.

¿Francisco Meneghini sigue en la U?

El tema es que los malos resultados de Universidad de Chile hacen tambalear el proceso de Francisco Meneghini. Incluso ya se deslizan nombres como Jorge Sampaoli. Por lo que de no sacar buenos resultados ante Colo Colo en el Superclásico 199 y Palestino por Copa Sudamericana serían gatillantes en su continuidad.

Pese a ello, para Meneghini nada lo saca de su concentración. A tal punto que recalcó que no necesita del espaldarazo de Azul Azul para seguir con su trabajo en la U. “No necesito el respaldo público. Ni de los dirigentes, ni de los jugadores. El respaldo lo veo día a día, habló con la gerencia deportiva. Me siento muy apoyado”, recalcó.

“No tengo ninguna queja. El club nos aporta en todo. El proceso va a en crecimiento. Es incomodo por los resultados que hemos obtenido, pero trabajamos de buena manera. Confiamos que los resultados se van a dar más temprano que tarde. Estoy seguro que el domingo se puede dar. Más que decir cosas por la prensa, pero van a ver un equipo que busca el protagonismo y se entrega al máximo para conseguir el resultado”, sentenció Paqui más firme que nunca en la U.

