Universidad de Chile

Mauricio Pinilla cierra la puerta y le pone la lápida a Meneghini si la U pierde con Colo Colo

Por Diego Jeria

Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo por el Superclásico 199. En la previa del duelo, los ojos azules y del fútbol nacional están puestos, con mirada crítica, sobre el trabajo de Francisco Meneghini, el nuevo entrenador del Chuncho para esta temporada.

La U llega a la quinta fecha de la Liga de Primera con apenas tres puntos: empate frente a Audax Italiano (0-0), derrota contra Huachipato (2-1) e igualdades ante Palestino (0-0) y Deportes Limache (2-2).

La continuidad de Paqui Meneghini está en duda. Peor aún si las cosas salen mal para los azules, tras Colo Colo deben enfrentar a Palestino por el boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Pinilla le deja mensaje a Paqui previo al Superclásico: si pierde, váyase

El ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, fue categórico con el futuro de la U y Meneghini en el banco azul: Si el Chuncho pierde con Colo Colo, Paqui se tiene que ir. Y si empata y sigue, si no clasifica en Copa Sudamericana también debe dar un paso al costado.

Aquí la presión la tiene La U. ¿Por qué? Punto uno: por la mala campaña que ha tenido. Punto dos, porque es un deber ganar en el Estadio Monumental. Tres: porque Colo Colo tampoco está jugando espectacular“, dijo Pinilla en Deportes en Agricultura.

Agregó que “Colo Colo está en alza, sí, está en alza, pero no es un equipo rimbombante que te va a pasar por encima. La U trajo refuerzos para armar un buen plantel aunque la ausencia de Lucas Assadi pesa un montón, pero La U tiene que tener una mejora”.

Mauricio Pinilla sentencia que “es el partido ideal para darle un giro a la situación. Si la U pierde es el fin del ciclo de Meneghini. Si la U queda fuera de Copa Sudamericana y pierde el Superclásico… Paqui, muchas gracias, buenas noches“.

Mauricio Pinilla afirmó que el ciclo de Francisco Meneghini deberá terminar si la U pierde el Superclásico.

La Universidad de Chile llega al duelo con tres puntos tras registrar tres empates y una derrota.

Después del Superclásico el club azul enfrentará a Palestino por el cupo a fase de grupos de Copa Sudamericana.

