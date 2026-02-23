Mauricio Pinilla ha estado en el centro de la noticia por cosas negativas que lo han golpeado últimamente. En Italia se enteraron de su presente y los hinchas de Atalanta le dedicaron un lindo lienzo.

Pinigol no lo pasa bien. Primero anunció que sufre de cáncer de piel, enfermedad contra la cual ya inició tratamiento. Para peor, también fue declarada su quiebra por deudas que superan los 1.670 millones de pesos. Disputa los partidos más difíciles de su vida fuera de la cancha.

El respaldo de Atalanta para Pinilla

La situación de Mauricio Pinilla es muy compleja. De hecho, sus bienes saldrán a remate en los próximos días para poder saldar su enorme deuda. Hasta la marca “Pinigol” o su lujosa casa en Chicureo irán a la venta al mejor postor. Un escenario que nadie quiere enfrentar.

Mientras su bolsillo está golpeado, también lo es la salud. Pinilla vive el tratamiento contra el cáncer de piel, enfermedad que de solo escuchar su nombre genera susto en el mundo, pero el bicampeón de América confía en salir adelante.

Bien dicen que las malas noticias vuelan y estas cruzaron el Atlántico y llegaron hasta el país en forma de bota. En Italia se enteraron del momento difícil que vive Mauricio Pinilla y los hinchas de Atalanta quisieron darle su apoyo a la distancia al ex goleador.

“Fuerza Pinilla. Bérgamo está contigo”, escribieron los fanáticos en un emotivo lienzo en el duelo entre su club y Napoli, donde se impusieron por 2-1. Vale recordar que el ex delantero chileno es el máximo goleador nacional en el fútbol italiano.

