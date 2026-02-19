Mauricio Pinilla pasa por un presente muy complejo. El ex delantero fue declarado en quiebra, por lo cual 16 propiedades tendrán que salir a remate para cubrir sus deudas.

El 15° Juzgado Civil de Santiago determinó la medida debido a las deudas del bicampeón de América, las cuales superan los $1.670 millones de pesos. Por esta razón, se activó el proceso de liquidación forzosa simplificada, la cual busca la venta de los bienes de Pinilla para saldar sus obligaciones económicas.

El complejo presente de Pinilla

Son un total de 16 propiedades de Mauricio Pinilla las que saldrán a remate para reunir los fondos que logren cubrir sus deudas. Entre ellas, llama la atención la venta de la marca “Pinigol”, apodo que siguió al delantero durante su trayectoria futbolística. Esta no tiene un precio mínimo.

Lo más destacado es la “Parcela L5, Condominio Las Brisas 2, Chicureo“, propiedad inmobiliaria que tiene una postura mínima de 36.041 UF, lo que vendría siendo cerca de 1.400 millones de pesos. También sale a remate “Loteo P Uno-H, Antigua Hacienda Apoquindo“, el cual tiene un piso de un poco más de 47 millones de pesos.

El resto de los bienes de Pinilla obedece a paquetes de acciones, donde destaca el 25% de las acciones del Bar Constitución, uno de los negocios donde se originó la demanda por las deudas que mantienen al máximo goleador chileno en Italia contra las cuerdas.

Pinilla jugó en Europa, Universidad de Chile y La Roja. Imagen: Photosport

Los remates de las distintas propiedades de Mauricio Pinilla comenzarán el próximo 25 de febrero y durarán hasta el 26 de marzo. A pesar de esto, Gisella Gallardo, pareja del formado en Universidad de Chile, aseguró que intentarán apelar para revocar estas medidas.

“La sentencia aún no está dicha y se encuentra apelada en la Corte de Apelaciones, para que quede claro“, indicó Gallardo en “Hay que decirlo” de Canal 13. La familia Pinilla pasa por su partido más difícil.

Las 16 propiedades que salen a remate:

Marca “Pinigol”

Parcela L5, Condominio Las Brisas 2, Chicureo

Loteo P Uno-H, Antigua Hacienda Apoquindo

100% en Inversiones Doña Matilda SpA

100% de 10 acciones en Inversiones Doña Agustina SpA

100% de 10 acciones en Inversiones en Grosso SpA

98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada

30% en SpA RUT 76.882.983-7

100% en Inversiones Maualessen SpA

80% en Asesorías e Inversiones Magui Limitada

50% en Constructora London House Limitada

50% en Comercial Kavod Limitada

25% en Bar Constitución SpA

100% en Smarthouse SpA

100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferreira EIRL

100% de 100 acciones en Servicios Grosseto SpA

