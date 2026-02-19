Mauricio Pinilla pasa por un presente muy complejo. El ex delantero fue declarado en quiebra, por lo cual 16 propiedades tendrán que salir a remate para cubrir sus deudas.
El 15° Juzgado Civil de Santiago determinó la medida debido a las deudas del bicampeón de América, las cuales superan los $1.670 millones de pesos. Por esta razón, se activó el proceso de liquidación forzosa simplificada, la cual busca la venta de los bienes de Pinilla para saldar sus obligaciones económicas.
El complejo presente de Pinilla
Son un total de 16 propiedades de Mauricio Pinilla las que saldrán a remate para reunir los fondos que logren cubrir sus deudas. Entre ellas, llama la atención la venta de la marca “Pinigol”, apodo que siguió al delantero durante su trayectoria futbolística. Esta no tiene un precio mínimo.
Lo más destacado es la “Parcela L5, Condominio Las Brisas 2, Chicureo“, propiedad inmobiliaria que tiene una postura mínima de 36.041 UF, lo que vendría siendo cerca de 1.400 millones de pesos. También sale a remate “Loteo P Uno-H, Antigua Hacienda Apoquindo“, el cual tiene un piso de un poco más de 47 millones de pesos.
El resto de los bienes de Pinilla obedece a paquetes de acciones, donde destaca el 25% de las acciones del Bar Constitución, uno de los negocios donde se originó la demanda por las deudas que mantienen al máximo goleador chileno en Italia contra las cuerdas.
Los remates de las distintas propiedades de Mauricio Pinilla comenzarán el próximo 25 de febrero y durarán hasta el 26 de marzo. A pesar de esto, Gisella Gallardo, pareja del formado en Universidad de Chile, aseguró que intentarán apelar para revocar estas medidas.
“La sentencia aún no está dicha y se encuentra apelada en la Corte de Apelaciones, para que quede claro“, indicó Gallardo en “Hay que decirlo” de Canal 13. La familia Pinilla pasa por su partido más difícil.
Las 16 propiedades que salen a remate:
- Marca “Pinigol”
- Parcela L5, Condominio Las Brisas 2, Chicureo
- Loteo P Uno-H, Antigua Hacienda Apoquindo
- 100% en Inversiones Doña Matilda SpA
- 100% de 10 acciones en Inversiones Doña Agustina SpA
- 100% de 10 acciones en Inversiones en Grosso SpA
- 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada
- 30% en SpA RUT 76.882.983-7
- 100% en Inversiones Maualessen SpA
- 80% en Asesorías e Inversiones Magui Limitada
- 50% en Constructora London House Limitada
- 50% en Comercial Kavod Limitada
- 25% en Bar Constitución SpA
- 100% en Smarthouse SpA
- 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferreira EIRL
- 100% de 100 acciones en Servicios Grosseto SpA