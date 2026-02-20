Es tendencia:
Fútbol chileno

Guarello revela el insólito motivo por el cual Torta Opazo no regresó a Santiago Wanderers

El multicampeón con Colo Colo firmó con los Ruleteros pese a ser hincha y formado en los Caturros.

Por César Vásquez

Opazo cruzó de vereda en la Región de Valparaíso.
Uno de los movimientos más sorpresivos del último mercado fue la llegada de Óscar Opazo a Everton, pese a su pasado en Santiago Wanderers. Juan Cristóbal Guarello explicó lo sucedido.

El Torta es formado en los Caturros y brilló ahí desde muy joven. En 2017 partió a Colo Colo con la promesa de volver. Cada vez que pudo declaró sus sentimientos por los de Valparaíso, pero algo pasó y luego de salir del Monumental, firmó en los Ruleteros.

¿Qué alejó a Opazo de Wanderers?

La llegada de Óscar Opazo a Everton significó un golpe en el mercado. Nadie esperaba que cruzara la vereda al rival de toda la vida, pero todo tiene una explicación. Juan Cristóbal Guarello habló de la situación, donde reveló que el dueño de Santiago Wanderers puso una traba que hizo imposible su regreso a Valparaíso.

“¿Qué pasó realmente con Óscar Opazo? Lo que pasó fue que Reinaldo Sánchez pretendía que él fuera a jugar gratis a Santiago Wanderers, lo quería gratis“, indicó Guarello.

Ante la oficialización de Opazo en los Ruleteros, Sánchez tuvo duras palabras para el lateral derecho. Incluso, desde el SIFUP hicieron un reclamo formal por los dichos del directivo de los Caturros. Sin embargo, el periodista sabe que esto no le afecta en lo más mínimo al ex presidente de la ANFP.

Como Opazo le dijo que no, Don Choco se enojó y se la tiró toda. A esta altura no lo vayan a sancionar, qué le importa a él si no está ni ahí”, cerró Juan Cristóbal Guarello en su programa.

Opazo con los colores de Everton. Imagen: X

Torta Opazo intentará dar vuelta la página de toda la polémica y buscar darle una mano a Everton. Los Ruleteros están muy complicados en la tabla de posiciones, por lo que el defensor de 35 años puede ser clave para aportar con su experiencia al mal momento. Tienen 0 puntos de 9 posibles en la Liga de Primera.

