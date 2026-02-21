La Primera B regresó con todo, con lo bueno y lo malo. Esto debido a que tras el empate entre San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz, hubo un conflicto que terminó con denuncia en Carabineros.

En el duelo abrió el regreso de la categoría de plata, los Bravos del Morro y los Comerciantes igualaron 1-1 en el Estadio Carlos Dittborn de Arica. Al finalizar el partidos, se generaron diversas discusiones algo típicas luego de un encuentro, pero hubo una situación que superó todos los límites.

La agresión a Armijo

John Armijo, entrenador de Deportes Santa Cruz, acusó que tras dar la entrevista a la transmisión oficial del encuentro fue agredido. ¿El causante? El presidente de San Marcos de Arica, David Ramos, quien encaró de mala manera al DT oponente.

ver también Se despidió de Chile y se sumó a la liga estadounidense: “Siento que subí el nivel en todo sentido”

“Cuando estoy volviendo de la cuña de TNT Sports, mi coordinador empieza a hablar con el encargado de turno por los accidentes que habían pasado y este tipo (Ramos) aparece echándole la culpa a mis jugadores y a mi cuerpo técnico“, contó Armijo a Bolavip. El técnico aseguró que él no quiso seguir con la discusión y ahí vino el golpe.

“Me doy media vuelta y me pegó un combo maletero por atrás. Me devuelvo, me tira otro que me lo saqué, giré la cara y me rozó arriba el gorro. Se quedó parado esperando que yo respondiera. Yo pensé que era una broma“, explicó el entrenador de Deportes Santa Cruz.

Publicidad

Publicidad

John Armijo reaccionó sorprendido ante toda la situación, ya que aseguró que jamás le había sucedido algo así en el fútbol. Por esta razón, tomó cartas en el asunto y decidió denunciar al presidente de San Marcos de Arica.

“El tipo se arrancó. O sea, ni siquiera se quedó para defenderse y decir si tuvo la culpa o no. Se arrancó, se fue. Yo esperé a Carabineros e hice la denuncia correspondiente por Ley Estadio Seguro“, cerró Armijo. Habrá que esperar la versión de David Ramos. Lo confirmado, es que la Primera B regresó con escándalo.