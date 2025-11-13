El 24 de octubre, en un partido ante Deportes Copiapó, se concretó el retiro del Chupete Suazo. Con 44 años, el legendario atacante colgó los botines con la camiseta de un club al que le tiene muchísimo cariño: San Luis de Quillota, donde dio los pasos previos a su salto a la fama.

Y también donde le puso broche de oro a su exquisita trayectoria, en la que además de delantero terminó como ayudante técnico de Fernando Guajardo, el DT que tuvieron los Canarios para afrontar la recta final de la Liga de Ascenso 2025.

Eso sí, el elenco quillotano fracasó en su intento por hacerse un espacio en la postemporada de la Primera B. Por ende, se olvidó del boleto al ascenso para volver a la máxima categoría. Por si eso fuera poco, tras culminar la temporada hubo un éxodo importante. Incluido el de Guajardo y su staff técnico.

Humberto Suazo en aquella emocionante noche que vivió en el estadio Lucio Fariña Fernández. (Raul Zamora/Photosport).

Pues bien: según supo RedGol, el plan que tiene la directiva de San Luis es nombrar a Humberto Suazo como el director técnico que afrontará la campaña 2026. Una cuestión que está en vías llegar a resolverse. Pero que ha avanzado en las últimas semanas.

ver también Chupete Suazo elige sus mejores golazos mientras disfruta el retiro: “No canchereaba, era mi esencia”

Chupete Suazo apunta a ser DT de San Luis de Quillota tras su retiro

Como Chupete Suazo tuvo doble rol en San Luis de Quillota antes de su retiro, parecía una señal clara del plan institucional con él para la campaña 2026. Sobre todo después de los resultados que tuvo el equipo, que quedó fuera de la Liguilla por dos puntos y una diferencia de gol mucho menor a Wanderers, el último clasificado.

Publicidad

Publicidad

De todas formas, esa parece no ser la única carta que tienen los Canarios. Según informó PrimeraBChile, otro de los candidatos es Fabián Marzuca, entrenador de 34 años que hace más de una década trabajó como analista de Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella.

Fabián Marzuca también fue DT de San Antonio Unido. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Marzuca cuenta con experiencia en Deportes Santa Cruz, Santiago Morning y Deportes Recoleta, club que llevó al profesionalismo a los 25 años. Justo tres de los clubes que buscan entrenador, aunque el Chago deberá competir en la Segunda División Profesional el año entrante.

Publicidad

Publicidad

En el Reco, Luis Landeros salió de su puesto antes del término de la fase regular y quedó como interino durante dos partidos Omar Toloza, jefe técnico del fútbol joven. Mientras tanto, en el cuadro santacruzano sólo dos jugadores quedaron con un contrato vigente y es una incógnita la continuidad de John Armijo.

John Armijo debe resolver su futuro en Deportes Santa Cruz. (Pedro Tapia/Photosport).

Otro club que tendrá que salir al mercado en búsqueda de un director técnico es San Marcos de Arica, que ya no contará con el argentino Germán Cavalieri para la campaña que se avecina. Aunque los Bravos del Morro siguen en carrera en la Liguilla y el fútbol es tan dinámico que todo puede cambiar drásticamente. Parece que se comienzan a llenar las vacantes. Y Chupete Suazo ocupará un espacio.

Publicidad

Publicidad

Germán Cavalieri saldrá de San Marcos de Arica al final de la campaña 2025. (Andres Pina/Photosport).