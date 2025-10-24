Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Humberto Suazo entierra a Colo Colo y arenga a Limache en duelo clave: “Aprovechen su talento, confíen”

Chupete dio emotiva charlas a los tomateros, previo al partido con los albos donde ambos se juegan el año este lunes.

Por Nelson Martinez

Emotiva arenga de Humberto Suazo al tomatero.
© Deportes Limache.Emotiva arenga de Humberto Suazo al tomatero.

El fútbol chileno llora el retiro de Humberto Suazo, quien en el San Luis de Quillota vs Deportes Copiapó colgará definitivamente los botines. Por eso, el eterno artillero se ha paseado por las canchas dando consejos y recibiendo homenajes.

Uno de ellos ocurrió en Limache, la ciudad vecina de Quillota, donde Chupete fue aplaudido en masa por los tomateros. Y además de los homenajes, el “Hombre venido del planeta Gol” les dejó tremenda arenga a los presentes.

Con miras al duelo clave por el descenso, ante Colo Colo, en el elenco cervecero se juegan gran parte del año. Y Suazo bien sabe lo que es la interna del camarín albo, ya que se fue con polémica tras su último paso por Macul.

Humberto Suazo calienta el Colo Colo vs Limache

Con miras al desafío de Limache el próximo lunes frente a los albos, Humberto Suazo le dio todo el apoyo al tomatero con emotiva arenga en el entrenamiento. Eso, ante la atenta mirada del equipo que se juega el descenso en la recta final.

Limache sigue con vida en la tabla /Photosport

Limache sigue con vida en la tabla /Photosport

“Gracias chiquillos, soy poco de hablar, pero estoy agradecido, desearles el mayor de los éxitos. Con Víctor (Rivero, el DT) aquí tienen un excelente equipo chiquillos, aprovechen su talento”, dijo, con humildad, Chupete.

Publicidad

Siguiendo con sus sabios consejos para el tomatero, Humberto Suazo le dijo al equipo de César Pinares, Popín Castro y compañía que “quedan fechas importantes, cuando los rivales son más complicados, mejor es el rendimiento del equipo”.

“Muy bien evaluados”: Filtran los primeros dos refuerzos de Colo Colo para el 2026

ver también

“Muy bien evaluados”: Filtran los primeros dos refuerzos de Colo Colo para el 2026

“Aprovéchenlo, confíen en ustedes, disfrútenlo, van a ver que les va ir bien en la vida, el talento está”, cerró. Limache visitará a Colo Colo, este lunes a la 18:00 horas en el Estadio Nacional.

El video de Chupete en Limache:

Lee también
Comienza la venta de entradas para ver Colo Colo vs. Limache
Colo Colo

Comienza la venta de entradas para ver Colo Colo vs. Limache

La nueva polémica que desata cambio de horario en partido de Colo Colo
Colo Colo

La nueva polémica que desata cambio de horario en partido de Colo Colo

Reportan que titular albo sí está habilitado para jugar ante Limache
Colo Colo

Reportan que titular albo sí está habilitado para jugar ante Limache

El reencuentro de Assadi con Pellegrino: "Uno de los mejores jugadores..."
U de Chile

El reencuentro de Assadi con Pellegrino: "Uno de los mejores jugadores..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo