El fútbol chileno llora el retiro de Humberto Suazo, quien en el San Luis de Quillota vs Deportes Copiapó colgará definitivamente los botines. Por eso, el eterno artillero se ha paseado por las canchas dando consejos y recibiendo homenajes.

Uno de ellos ocurrió en Limache, la ciudad vecina de Quillota, donde Chupete fue aplaudido en masa por los tomateros. Y además de los homenajes, el “Hombre venido del planeta Gol” les dejó tremenda arenga a los presentes.

Con miras al duelo clave por el descenso, ante Colo Colo, en el elenco cervecero se juegan gran parte del año. Y Suazo bien sabe lo que es la interna del camarín albo, ya que se fue con polémica tras su último paso por Macul.

Humberto Suazo calienta el Colo Colo vs Limache

Con miras al desafío de Limache el próximo lunes frente a los albos, Humberto Suazo le dio todo el apoyo al tomatero con emotiva arenga en el entrenamiento. Eso, ante la atenta mirada del equipo que se juega el descenso en la recta final.

Limache sigue con vida en la tabla /Photosport

“Gracias chiquillos, soy poco de hablar, pero estoy agradecido, desearles el mayor de los éxitos. Con Víctor (Rivero, el DT) aquí tienen un excelente equipo chiquillos, aprovechen su talento”, dijo, con humildad, Chupete.

Siguiendo con sus sabios consejos para el tomatero, Humberto Suazo le dijo al equipo de César Pinares, Popín Castro y compañía que “quedan fechas importantes, cuando los rivales son más complicados, mejor es el rendimiento del equipo”.

“Aprovéchenlo, confíen en ustedes, disfrútenlo, van a ver que les va ir bien en la vida, el talento está”, cerró. Limache visitará a Colo Colo, este lunes a la 18:00 horas en el Estadio Nacional.

El video de Chupete en Limache: