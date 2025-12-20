Sevilla no pudo ante Real Madrid y perdió 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de La Liga de España. En la visita fueron titulares Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El delantero jugó los 90′, mientras el lateral, que viene saliendo de su lesión, fue reemplazado en los 60′.

En el análisis, Diario de Sevilla destacó a Alexis publicando que el delantero fue un “enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois“.

Pese al gran partido, Estadio Deportivo le puso apenas nota 5 y expuso que Alexis “no anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten”.

El ABC de Sevilla sentencia con calificativo “bien” que “la cabeza le va perfectamente a Alexis y tiene ideas excelentes, pero ya no tiene la soltura de antes con los pies. Por eso mismo está ahora en este Sevilla”.

ver también Sevilla no pudo contra Real Madrid pese al gran partido de Alexis Sánchez: Courtois figura

El papel de Suazo

Respecto a Suazo, Diario de Sevilla expuso “una hora de juego para cumplir, agradeciendo que el lateral era Asencio. Hoy está por debajo de Oso en prestaciones físicas”.

Sevilla de Alexis y Suazo perdió contra Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Estadio Deportivo añadió con nota 5 que estuvo “bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda”.

ver también Alexis Sánchez recuerda su golazo al Real Madrid con “palo” a Neymar y Messi: “Los hijos de pu…”

ABC concluye “Aprobado. Vuelta al equipo y buenos minutos hasta que fue sustituido por Oso. Le ha salido competencia y tendrá que apretar”.