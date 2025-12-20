Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Español

Prensa sevillana le pega a Alexis Sánchez pese a su gran partido contra Real Madrid

Pese al buen partido realizado contra Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la prensa sevillana no fue muy condescendiente con Alexis Sánchez.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Alexis volvió a visitar al Real Madrid: buen partido, pero la prensa sevillana lo critica.
© NurPhoto via Getty ImagesAlexis volvió a visitar al Real Madrid: buen partido, pero la prensa sevillana lo critica.

Sevilla no pudo ante Real Madrid y perdió 2-0 en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de La Liga de España. En la visita fueron titulares Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El delantero jugó los 90′, mientras el lateral, que viene saliendo de su lesión, fue reemplazado en los 60′.

En el análisis, Diario de Sevilla destacó a Alexis publicando que el delantero fue un “enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois“.

Pese al gran partido, Estadio Deportivo le puso apenas nota 5 y expuso que Alexis “no anda fino, reaccionando tarde con todo a favor, resbalando en el momento más inapropiado o trastabillándose solo. Algo mejor al filo del descanso, pero su chilena tampoco acabó entre palos. Al poco de la reanudación y en posición dudosa, Courtois le ganó el mano a mano. Terminó el partido, pese al cansancio, con otra aptitud, pues las ganas no se le discuten”.

El ABC de Sevilla sentencia con calificativo “bien” que “la cabeza le va perfectamente a Alexis y tiene ideas excelentes, pero ya no tiene la soltura de antes con los pies. Por eso mismo está ahora en este Sevilla”.

Sevilla no pudo contra Real Madrid pese al gran partido de Alexis Sánchez: Courtois figura

ver también

Sevilla no pudo contra Real Madrid pese al gran partido de Alexis Sánchez: Courtois figura

El papel de Suazo

Respecto a Suazo, Diario de Sevilla expuso “una hora de juego para cumplir, agradeciendo que el lateral era Asencio. Hoy está por debajo de Oso en prestaciones físicas”.

Sevilla de Alexis y Suazo perdió contra Real Madrid.

Sevilla de Alexis y Suazo perdió contra Real Madrid.

Publicidad

Estadio Deportivo añadió con nota 5 que estuvo “bastante más pendiente de tapar a Rodrygo y echar un cable a Marcao que de subir por su costado. Las pocas veces que lo intentó, no centró bien. Cansado tras su inactividad, fue el primer cambio de Almeyda”.

Alexis Sánchez recuerda su golazo al Real Madrid con “palo” a Neymar y Messi: “Los hijos de pu…”

ver también

Alexis Sánchez recuerda su golazo al Real Madrid con “palo” a Neymar y Messi: “Los hijos de pu…”

ABC concluye “Aprobado. Vuelta al equipo y buenos minutos hasta que fue sustituido por Oso. Le ha salido competencia y tendrá que apretar”.

Lee también
Gran partido de Alexis no alcanza a Sevilla contra Real Madrid
Internacional

Gran partido de Alexis no alcanza a Sevilla contra Real Madrid

Alexis y Suazo suman su primer gran fracaso en el Sevilla
Alexis Sánchez

Alexis y Suazo suman su primer gran fracaso en el Sevilla

Filtran los votos de Chile en los Premios The Best de la FIFA
Selección Chilena

Filtran los votos de Chile en los Premios The Best de la FIFA

Furia azul: Renato Paiva no es prioridad en la U
U de Chile

Furia azul: Renato Paiva no es prioridad en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo