La Selección Chilena empieza un ciclo en el que la reestructuración debe ser el cimiento principal. El elenco nacional tendrá un año sin Mundial y en el que el FIFA Series será la única posibilidad de competencia “por los puntos”.

En este contexto, se empieza a hablar de los nombres que calzan en este nuevo proceso y los que no. Evidentemente, el vacío dejado por Claudio Bravo en la portería nacional, es difícil de llenar y ese es uno de los desafíos por venir.

Para la posición, quien mejor ha parecido resultar es Lawrence Vigouroux. El portero del Swansea ha demostrado que el puesto le queda cómodo y que la presión no le complica. Otro que pelea siempre la posibilidad de titularidad es Brayan Cortés.

¿Le da a Gabriel Castellón?

La pregunta es por el resto de los arqueros. Hay varios nombres interesantes, como Thomas Gillier (Montréal Impacts), Vicente Reyes (Norwich City) o varios de la esfera nacional. Dentro de este último grupo asoma Gabriel Castellón, de la Universidad de Chile.

Con buenas temporadas en el pasado, Castellón ya fue nominado a La Roja. Sin embargo, sus últimos desempeños ponen en duda si tiene suficiente calidad como para ser nominado nuevamente.

Gabriel Castellón fue esencial en el Superclásico | Photosport

Responde Rafael Olarra

Sobre esto hablaron en FShow de ESPN. Rafael Olarra, uno que conocer bien la interna de la Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que Gabriel Castellón vuelva a ser nominado a la Selección Chilena.

“(Cuando lo nominó Gareca) estaba en un muy buen momento Castellón, acompañado de una muy buena temporada. Hoy, está con más dudas que certezas, pero es muy trabajador”, comenzó explayándose Rafa Olarra sobre un posible llamado de La Roja al meta de la U.

“Yo creo que para la Selección le falta. Si en algún momento estuvo fue por su momento futbolístico“, agregó.

“No digo que ya fue, por un tema de edad y de momento futbolístico, que podría llegar a darse. Pero está entre que le falta y ya fue“, cerró el ex jugador de la Universidad de Chile y actual panelista en ESPN.

