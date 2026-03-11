Además del cambio de mando, todos hablan de la Universidad de Chile. Esto, luego de la salida de Francisco Meneghini de la banca azul, tras una paupérrima performance a nivel local e internacional.

En efecto, Paqui sólo logró un triunfo en siete partidos, quedando en la parte baja de la tabla de clasificaciones de la Liga de Primera 2026 y siendo eliminado de la Copa Sudamericana.

Palmarés ingrato que decide la salida del técnico azul. Ahora, Universidad de Chile se mete en la búsqueda de un nuevo DT para conseguir enmendar el rumbo. Varios CV parecen apilarse en el CDA, pero hay algunos que fantasean nombres.

Proponen un nombre que no puede asumir

Son tres los equipos que han visto salir a sus técnicos en esta Liga de Primera 2026. A Universidad de Chile se suman la U de Conce y Everton de Viña del Mar. Precisamente, este último club es el que dio de hablar.

Fue en Cooperativa Deportes donde se hablaba del tema del remplazante de Paqui Meneghini, cuando Rodrigo Goldberg, reconocido ex jugador y ex director deportivo de la U, comentó algo que pasó en la trastienda del CDA, donde llegan los currículums de los técnicos.

“Yo sé que a Manuel Mayo (director deportivo de la U) le deben haber mandado la carpeta de Javier Torrente (DT que fue despedido de Everton), por ejemplo“, afirmó Goldberg, pese a que el ex técnico ruletero no puede dirigir a un equipo de la Liga de Primera hasta fines de abril.

“Deben haber como cincuenta carpetas en el CDA en estos momentos. Eso es antes de que los técnicos se sienten a hablar de las lucas“, cerró el Polaco Goldberg sobre el proceso de elección del próximo DT del Bulla.

Torrente es corto de genio | Photosport

¿Por qué Javier Torrente no puede asumir en la U de Chile?

Según las bases reglamentarias de la Liga de Primera 2026, en su Artículo 51, “ningún Director Técnico podrá ser inscrito en más de un club de la misma división durante la misma temporada, ni cumplir funciones como tal antes de los 60 días siguientes al término de la relación laboral con el club anterior”. Es decir, Torrente, que fue despedido el 23 de febrero, tendría que esperar hasta el 22 de abril para poder asumir la banca de algún club de Primera División en Chile.

En resumen…

El técnico Francisco Meneghini registró solo una victoria en siete partidos antes de su salida.

El director deportivo de la U, Manuel Mayo, ha recibido cerca de cincuenta carpetas de candidatos.

El entrenador Javier Torrente no puede dirigir otro club de Primera División hasta abril.

