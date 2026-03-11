Real Betis tendrá un duro partido por la UEFA Europa League. Manuel Pellegrini sabe que esta llave de octavos de final puede marcar el rumbo del equipo en el resto de la temporada.

Los Verdiblancos se miden ante Panathinaikos, en una serie que tiene a los españoles como favoritos. Sin embargo, los griegos tienen mucho que decir y el Ingeniero, que bien sabe de este tipo de instancias, no se fía de ser los candidatos a avanzar.

Manuel Pellegrini pone paños fríos

Real Betis comenzará la serie ante los griegos en condición de visita, en Atenas. Panathinaikos suele ser fuerte ante su público, por lo que Manuel Pellegrini opta por mantener la tranquilidad y bajar las expectativas de los hinchas españoles ante esta serie.

“Sería un error gravísimo creerse superiores a Panathinaikos“, comenzó diciendo Pellegrini. El equipo del Trebol viene de eliminar en los playoffs de la Europa League a Viktoria Plzen, mientras el club de Pellegrini avanzó de forma directa.

“Más que decir hasta dónde uno quiere llegar en el torneo, hay que demostrarlo, eliminando a un equipo grande de Grecia e ir paso por paso, sin especulación previa, sino ganando“, agregó el chileno.

Pellegrini vive momentos claves en el Betis. Imagen: Getty

Real Betis viene de tres partidos sin ganar en La Liga, algo que ha generado ciertas críticas. Pese a estos antecedentes, Manuel Pellegrini se mantiene conforme y pone sobre la mesa el buen rendimiento global del equipo.

“Seguimos quintos (en La Liga), estamos en octavos de final de la Europa League y llegamos hasta cuartos en Copa. La evaluación a estas alturas es tan buena como en años anteriores“, cerró el Ingeniero. Real Betis visitará a Panathinaikos este jueves 12 de marzo a las 14:45 horas de Chile.