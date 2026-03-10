Si bien hoy el foco está puesto en cerrar la temporada lo mejor posible, el mercado de fichajes ya comienza a hacer ruido en el Real Betis. El equipo de Manuel Pellegrini ha sido uno de los más regulares de La Liga de España y los grandes ponen sus ojos en sus figuras.

Uno de los clubes que está interesado en una de las estrellas de los Verdiblancos es el Barcelona. Los Culés están pensando desde ya en refuerzos y este martes revelaron que es uno de los pupilos del Ingeniero uno de los que corren con ventaja.

Eso sí, las cosas dependen de un importante detalle con una de las actuales figuras blaugranas. Esta es Marcus Rashford, el que vive una teleserie aparte y que podría abrir la puerta al traspaso.

Barcelona apunta a “quitarle” figura al Betis de Manuel Pellegrini

En el Real Betis están atentos a los movimientos que puede traer el mercado de fichajes. El Barcelona ha puesto la mira en una de sus estrellas, lo que tiene más que atento a Manuel Pellegrini pensando en la próxima temporada.

Ez Abde puede dejar el Betis de Manuel Pellegrini para jugar en el Barcelona. Foto: Getty Images.

Según reveló diario Marca, la situación de Marcus Rashford puede traer una serie de escenarios. El objetivo es que se quede a cambio de pagar los 30 millones de euros de la opción de compra, pero entienden que puede haber algún interesado. Si esto ocurre y se va, la idea es traer dos formados en La Masía para cubrir el puesto en ataque.

Es ahí donde el Betis puede sufrir la partida de una figura. Ez Abde, extremo marroquí de 24 años, es uno de los apuntados. Su rol esta temporada ha sido fundamental para mantener a flote a Manuel Pellegrini, por lo que significaría un duro golpe.

En la actual campaña, el jugador alcanza los 28 partidos oficiales disputados. En ellos aportó con 9 goles y 7 asistencias en los 1.974 minutos que acumula dentro de la cancha. Números que maravillan al Barcelona.

Ez Abde no es el único que está en el radar de los Culés para cubrir una posible salida de Marcus Rashford. Jan Virgili del Mallorca es el otro apuntando si es que esto ocurre, aunque el pupilo del Ingeniero es el principal apuntado.

Quedará esperar para ver cómo terminan las cosas en el mercado de fichajes. El extremo está enfocado en seguir peleando con los Verdiblancos por la UEFA Europa League y así poner entrar a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Manuel Pellegrini está atento a lo que ocurra con el futuro de Ez Abde. El Betis podría perder a una de sus principales estrellas ante el interés de un Barcelona que, con sus vitrinas, es irrechazable para muchos.

¿Cuándo y a qué hora juega el Betis?

Por ahora, Manuel Pellegrini y el Betis se enfocan en dar el primer golpe a nivel internacional. Este jueves 12 de marzo desde las 14:45 horas los Verdiblancos visitan al Panathinaikos en la ida por los octavos de final de la UEFA Europa League.

