Scout de FC Barcelona vino a Chile para seguir a una de las estrellas del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 entra en su etapa decisiva, porque este martes arrancan los octavos de final, donde los mejores 16 equipos buscarán seguir avanzando en el certamen que se desarrolla en Chile.

Por ahora el gran favorito para quedarse con el título es Argentina, único equipo que pudo ganar sus tres partidos en la fase de grupos y que este miércoles se mide ante el siempre temido seleccionado de Nigeria.

Uno de los jugadores del cuadro Albiceleste vive días especiales, debido a que está siendo seguido por uno de los scout de FC Barcelona, que viajó especialmente a Chile para mirarlo en vivo y seguir su cometido en el Mundial.

Veedor de Barcelona sigue a figura de Argentina

Uno de los futbolistas que vino a observar in situ el scout catalán es el delantero Gianluca Prestianni, según información de Bolavip Argentina.

El citado medio indicó sobre el atacante que “hasta el momento, el jugador de 19 años que ya juega en la Primera de Benfica, tuvo participación en dos de las tres victorias de Argentina en la fase de grupos. El surgido de Vélez ingresó para los 10 minutos finales ante Australia y luego disputó otros 20 ante Italia”.

Gianluca Prestianni jugando por Argentina. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Los otros jugadores que observa el trabajador de Barcelona y que siguen compitiendo en el Mundial Sub 20 son: el ucraniano Vladyslav Krapyvstov, el mexicano Gilberto Mora y el estadounidense Benjamín Cremaschi.