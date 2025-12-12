Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol

Jugó el Mundial Sub 20 en Chile y con 19 años le compra una casa a su mamá: “Cumplí uno de los sueños”

Maher Carrizzo mostró en sus redes el sueño que pudo cumplir: antes de los 20 años le compró una casa a su mamá.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Maher Carrizo cumplió su sueño a los 19 años tras jugar el Mundial Sub 20: comprarle una casa a su mamá
© RedesMaher Carrizo cumplió su sueño a los 19 años tras jugar el Mundial Sub 20: comprarle una casa a su mamá

El Mundial Sub 20 que se jugó en Chile tuvo mucha aceptación por parte del público, que asistió en masa a los estadios para presenciar a las futuras joyas del fútbol mundial.

Una de ellas fue el trasandino Maher Carrizo, delantero que fue importante para que Argentina lograra llegar a la final, anotando tantos a México y Nigeria en los cuartos y octavos de final.

El ariete de Vélez, de apenas 19 años, siempre se mostró muy cauto a la hora de sus declaraciones y eso se condice con su manera de actuar, pues en sus redes publicó que cumplió el sueño de su vida.

Carrizo le compra una casa a su mamá en Argentina

Su deseo no era tener un auto de lujo ni el mejor celular, sino que darle una vida más cómoda a su madre, que vive en Santiago del Estero. Por lo mismo, le compró una casa.

Maher Carrizo celebra su gol ante Nigeria en el Nacional

Maher Carrizo celebra su gol ante Nigeria en el Nacional

“Después de tanto esfuerzo, hoy pude cumplir uno de los sueños más grandes, obsequiarle una casa a mi mamá en Santiago del Estero“, manifestó en redes sociales.

Publicidad

Agregó que “nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del club y de todas las personas que confiaron en mí desde el primer día”, entendiendo que es importante estar bien asesorado.

Carrizo le compró una linda casa a su mamá

Carrizo le compró una linda casa a su mamá

Carrizo indicó de manera humilde que “esta es apenas una pequeña muestra de agradecimiento para quienes hicieron tanto por mí. Vamos por más, siempre juntos”.

Publicidad
Borghi manda a callar a los haters por el grupo fácil que le tocó a Argentina: “La envidia se manifiesta de diferentes formas…”

ver también

Borghi manda a callar a los haters por el grupo fácil que le tocó a Argentina: “La envidia se manifiesta de diferentes formas…”

El hecho fue muy aplaudido por sus seguidores, que entienden que darle una mejor vida a su familia siempre debe ser el foco de cualquier joven deportista.

Entre ellos estaba su madre, Cristina, que le señaló “te amamos, gracias por tanto y sos un ejemplo a seguir para todos todos los niños que sueñan en grande. Saber que todos los sueños cuando uno los persigue los cumple, con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos lograrlo”.

Lee también
La "moneda de cambio" que prepara la UC para que Bello se quede
Universidad Católica

La "moneda de cambio" que prepara la UC para que Bello se quede

"Estai cag...": Johnny no suelta a Vidal tras última pataleta alba
Chile

"Estai cag...": Johnny no suelta a Vidal tras última pataleta alba

No es Mati Palavecino: Colo Colo reactiva interés por figura de Coquimbo Unido
Colo Colo

No es Mati Palavecino: Colo Colo reactiva interés por figura de Coquimbo Unido

Gigante de Argentina viene por la gran figura de Colo Colo 2025
Colo Colo

Gigante de Argentina viene por la gran figura de Colo Colo 2025

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo