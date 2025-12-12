El Mundial Sub 20 que se jugó en Chile tuvo mucha aceptación por parte del público, que asistió en masa a los estadios para presenciar a las futuras joyas del fútbol mundial.

Una de ellas fue el trasandino Maher Carrizo, delantero que fue importante para que Argentina lograra llegar a la final, anotando tantos a México y Nigeria en los cuartos y octavos de final.

El ariete de Vélez, de apenas 19 años, siempre se mostró muy cauto a la hora de sus declaraciones y eso se condice con su manera de actuar, pues en sus redes publicó que cumplió el sueño de su vida.

Carrizo le compra una casa a su mamá en Argentina

Su deseo no era tener un auto de lujo ni el mejor celular, sino que darle una vida más cómoda a su madre, que vive en Santiago del Estero. Por lo mismo, le compró una casa.

Maher Carrizo celebra su gol ante Nigeria en el Nacional

“Después de tanto esfuerzo, hoy pude cumplir uno de los sueños más grandes, obsequiarle una casa a mi mamá en Santiago del Estero“, manifestó en redes sociales.

Agregó que “nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo del club y de todas las personas que confiaron en mí desde el primer día”, entendiendo que es importante estar bien asesorado.

Carrizo le compró una linda casa a su mamá

Carrizo indicó de manera humilde que “esta es apenas una pequeña muestra de agradecimiento para quienes hicieron tanto por mí. Vamos por más, siempre juntos”.

El hecho fue muy aplaudido por sus seguidores, que entienden que darle una mejor vida a su familia siempre debe ser el foco de cualquier joven deportista.

Entre ellos estaba su madre, Cristina, que le señaló “te amamos, gracias por tanto y sos un ejemplo a seguir para todos todos los niños que sueñan en grande. Saber que todos los sueños cuando uno los persigue los cumple, con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos lograrlo”.