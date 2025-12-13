El futuro de Brayan Cortés es todo un misterio luego de quedarse sin opciones de volver a Peñarol. Pese a su deseo de seguir en el extranjero, el Manya le dio un portazo al arquero y ya le busca reemplazante, lo que lo obliga a volver a Colo Colo.

Aunque más allá de su retorno, su nueva estadía en el Estadio Monumental puede ser bastante corta. Sin entrar en los planes de Fernando Ortiz y deseando mantenerse en el exterior, el portero toma decisiones importantes junto a sus representantes.

Tras confirmarse que en Peñarol no lo quieren, el guardameta no perdió el tiempo y comenzó a pensar en su próximo desafío. Uno que, al no encontrar interesados en Sudamérica, puede llevarlo a un particular destino, desde donde ya lo estuvieron mirando tiempo atrás.

Brayan Cortés puede cambiar a Colo Colo por los tacos de México

Ya con Peñarol desechando comprar su pase, Brayan Cortés comienza a buscar un nuevo destino. El Indio no quiere volver a Colo Colo y espera mantenerse jugando en el extranjero, por lo que mira a un destino al que estuvo cerca de llegar: México.

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y, más que volver a Colo Colo, piensa en otro destino. Foto: Photosport.

Fueron los periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado y Felipe Puccio, quienes abordaron el caso del portero. Ahí sorprendieron revelaron que el chileno piensa en la Liga MX como un buen desafío para el 2026.

Publicidad

Publicidad

“No descarte, téngalo ahí la opción de Brayan Cortés a México. En negociación preliminar y otra vez puede ser el fútbol mexicano opción para el meta que estuvo en Peñarol“, señalaron.

ver también “Muchas posibilidades”: aseguran que Colo Colo está a detalles de tener a su primer refuerzo para 2026

Esta no sería el primer acercamiento del guardameta con el fútbol azteca. Tiempo atrás el León estuvo a detalles de llevárselo, pero las cosas no terminaron bien y todo se cayó.

Ahora, sin chances de retornar a Peñarol y menos ganas de regresar a Chile, el portero deja su curriculum en los clubes mexicanos. Quedará esperar para ver si recibe un llamado de vuelta y así libera al Eterno Campeón de un cacho.

Publicidad

Publicidad

Brayan Cortés está haciendo todo lo posible para no tener que volver a Colo Colo. El Indio apuesta por México como un destino para el 2026, donde quiere recuperar su lugar en la selección chilena.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés mira a México y se olvida de Peñarol luego de haber disputado un total de 21 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en los 1.950 minutos que estuvo dentro de la cancha.