El futuro de Brayan Cortés es todo un misterio y en Colo Colo están atentos a los movimientos. El arquero terminó su préstamo con Peñarol y ahora tendrá que definir qué es lo que pasará con su carrera, aunque él tiene claro lo que quiere.

Si bien hace algunas semanas llenaban de flores, el haber perdido el título en Uruguay sacudió por completo los planes del Indio. En el Manya todavía no definen si es que ejercerán la opción de compra y rumores apuntan a que optarán por dejar partir al chileno.

Esto dejaría al guardameta obligado a volver al Cacique, con el que todavía tiene contrato vigente. Sin embargo, su deseo está muy lejos de ser ese, al punto de dejarlo como su última opción.

Brayan Cortés no está ni ahí con volver a Colo Colo

Más allá de que está obligado, Brayan Cortés no quiere saber nada sobre una posible vuelta a Colo Colo. El Indio está enfocado en seguir jugando en el extranjero, ya sea con Peñarol o incluso con otro club que se interese.

Brayan Cortés no está ni ahí con regresar a Colo Colo y buscará seguir en el extranjero, ya sea con Peñarol u otro club. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sportscenter de ESPN reveló la situación. “He podido hablar con su entorno para saber la intención del jugador. Si hay un orden de prioridades, Colo Colo es la última opción“.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que “si bien tiene contrato y debe sumarse a la pretemporada, el entorno lo quiere afuera, en lo internacional y en otro equipo. En Colo Colo no lo van a poder lograr y Brayan Cortés quiere volver a la selección chilena, por lo que siente que necesita estar vigente en el extranjero con un certamen internacional“.

Pero el guardameta tiene claro que no dejó una buena imagen final para pelear por una continuidad en el Manya. Es por ello que escuchará otras opciones. “Verá un nuevo préstamo con Peñarol u otro equipo. Si no se da, regresar a Colo Colo“.

La decisión se justifica en el deseo del propio portero de mantenerse jugando con el extranjero. Tenerlo a la fuerza obligaría a repetir episodios como los de la primera parte del 2025, donde mostró quizás su peor versión.

Brayan Cortés no piensa en una vuelta a Colo Colo y sólo quiere seguir en el exterior. El Indio apuesta a internacionalizar su carrera de una vez por todas, pero por ahora no tiene ofertas para hacerlo.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Peñarol?

Brayan Cortés salió a préstamo de Colo Colo para jugar en Peñarol, donde logró disputar 21 partidos oficiales desde mitad de año. En ellos dejó su arco en cero en 10 ocasiones y recibió 18 goles en 1.950 minutos bajo los tres palos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con el futuro de Brayan Cortés, Colo Colo se enfoca en lograr el milagro para clasificar a Copa Sudamericana 2026. Este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas. el Cacique recibe a Audax Italiano.

