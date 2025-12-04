En Colo Colo no quedaron para nada conformes con lo ocurrido ante Cobresal y preparan cambios. La derrota que tuvo el Cacique contra los Mineros complicó sus opciones de meterse en la Copa Sudamericana y, a falta de una fecha para el final del torneo, no tienen margen de error.

Este miércoles se conoció que Fernando Ortiz estaba trabajando en una modificación con la salida de Emiliano Amor para el retorno de Alan Saldivia. Sin embargo, podría haber un tapado para el compromiso.

Durante la mañana de este jueves dejaron un importante aviso sobre una de las joyas albas que está esperando hace rato una oportunidad. De hecho, su buen rendimiento en el Mundial Sub 17 lo tiene como una carta fija para el 2026, pero piden que se adelante todo para que venga al rescate del Cacique.

¿Se viene? Presionan para el debut del capitán de Chile Sub 17 en Colo Colo

Colo Colo afina los últimos detalles para ir a buscar los tres puntos que le permitan seguir soñando con la Copa Sudamericana en el cierre de la Liga de Primera. El Cacique está obligado a ganarle a Audax Italiano y esperar que Cobresal no sume, lo que tiene a Fernando Ortiz pensando en nombres.

Bruno Torres puede ser el nuevo defensor de Colo Colo para el cierre de la temporada. Foto: Instagram.

Uno de los jugadores que podría aparecer como la gran sorpresa es Bruno Torres, defensa de 17 años y que viene de jugar el Mundial de la categoría con Chile. Siendo uno de los grandes proyectos de la cantera alba, ha demostrado que tiene con qué aportar, pero por ahora no ha tenido ningún llamado.

No obstante, para el choque con Audax Italiano esto podría cambiar. En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa estaba abordando la situación de la defensa para el encuentro y recibió un mensaje que ilusionó a los hinchas.

¿De quién? Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN que cubre la actualidad de Colo Colo día a día. “Ojo que Bruno Torres juega la final Sub 18 el viernes“, le señaló el reportero del Cacique.

Y es que precisamente el joven zaguero verá acción definiendo el título del fútbol de proyección en nuestro país. Tras ello, quedará libre para un llamado al plantel de honor y así comenzar su lucha por un puesto como titular.

La idea no es descabellada y más pensando en que varios de los que hoy juegan en ese puesto pueden partir. Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia están en la puerta de salida para el 2026 y qué mejor que usar a las “fuerzas básicas” para ir ganando ritmo.

Por ahora, Bruno Torres sólo está enfocado en la final de la Sub 18 frente a O’Higgins. Colo Colo trabaja pensando en Audax Italiano y la obligación de ganar para así salvar el centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Bruno Torres espera el llamado del primer equipo para ayudar a Colo Colo a buscar la clasificación a Copa Sudamericana. El Cacique recibe a Audax Italiano en la última fecha este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025