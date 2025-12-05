Pronósticos Deportes Limache vs Deportes La Serena: ¿los dos ascendidos logran la permanencia?

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Limache vs Deportes La Serena, por el Campeonato Nacional 2025.

Este sábado, a las 18:00 horas, uno de los cinco duelos simultáneos que animarán la gran definición del Campeonato Nacional será el cruce entre Deportes Limache y Deportes La Serena en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

El Tomate Mecánico aseguró su permanencia en la fecha pasada tras vencer a Unión La Calera, luego de haber dado un paso decisivo al superar a Unión Española. Ahora es el turno del Papayero, que necesita solo un punto para garantizar otro año en la máxima categoría. En caso de caer, dependerá de que Deportes Iquique no goleé a Universidad de Chile para mantenerse en Primera.

Antes del pitazo inicial, nuestro experto te presenta los mejores pronósticos para considerar al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes Limache vs Deportes La Serena

Total de goles: Más de 2.5 1.80 Primer equipo en anotar: Deportes Limache 1.83 Anotará en cualquier momento: Facundo Pons 2.50

Los goles en el Lucio Fariña Fernández

En tres de los últimos cinco partidos de Deportes Limache se registraron más de dos goles. Esta tendencia ha sido aún más marcada en el caso de Deportes La Serena, con al menos tres tantos anotados en cuatro de sus cinco presentaciones anteriores.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Una de las fortalezas de Limache: abrir el marcador

El Tomate Mecánico destaca como el cuarto equipo que más veces abrió el marcador en la Liga de Primera 2025: lo consiguió en 17 ocasiones, las mismas que Universidad Católica, solo por detrás de Cobresal (18) y Coquimbo Unido (21).

El Granate, en cambio, es el séptimo conjunto que más veces comenzó en desventaja, con 16 partidos en total.

Primer equipo en anotar: Deportes Limache – 1.83 en bet365

Facundo Pons quiere engrosar sus estadísticas

Facundo Pons acumula seis goles en nueve partidos del Campeonato Nacional y dos tantos en dos presentaciones por la Copa Chile, ambos a La Serena. El argentino de 30 años llega encendido, con cuatro festejos en sus últimos cuatro encuentros. ¿Volverá a hacerse presente en el marcador?

Anotará en cualquier momento: Facundo Pons – 2.50 en bet365

Cuotas en Deportes Limache vs Deportes La Serena

Deportes Limache vs Deportes La Serena: últimos partidos