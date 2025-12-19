Pronósticos Real Madrid vs Sevilla: Alexis visita el Bernabéu por la liga española

RedGol te brinda los pronósticos deportivos destacados para apostar en Real Madrid vs Sevilla, por la fecha 17 de LaLiga 2025/26.

Este sábado 20 de diciembre, a las 17:00 horas (hora de Chile), el Sevilla de Alexis Sánchez visitará el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, en el marco de la jornada 17 de LaLiga 2025/26.

El equipo de Matías Almeyda llega con varias bajas por lesiones y también por la participación de algunos jugadores en la Copa Africana de Naciones, aunque recuperó a Gabriel Suazo tras sus molestias. En este contexto, el Niño Maravilla seguramente tendrá minutos ante el Merengue, en lo que podría ser su partido número 100 en la liga española.

En la antesala del partido, nuestro especialista pone a tu disposición los tres pronósticos más destacados para que los evalúes al momento de realizar una apuesta.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Sevilla

Rango de goles: 2-3 2.37 Anotará primero: Kylian Mbappé 3.25 Tiros de esquina de Real Madrid: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Más de 2.5 1.86

El patrón que acompaña a Madrid como local y a Sevilla como visitante

En seis de las nueve presentaciones más recientes del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, los números reflejaron marcadores con dos o tres tantos.

Esa misma pauta se repitió en cinco de los últimos siete compromisos del Sevilla fuera de casa, escenarios en los que igualmente se contabilizaron dos o tres goles.

Rango de goles: 2-3 – 2.37 en bet365

Mbappé, determinante e imparable

Kylian Mbappé sigue arrasando en el fútbol español: suma 17 goles en 17 partidos de liga, dos en un encuentro de Copa del Rey y nueve tantos en cinco presentaciones en la Champions League.

El delantero francés anotó en 17 de los 23 compromisos que disputó con el cuadro merengue. En 10 de esas ocasiones fue el encargado de abrir el marcador.

Anotará primero: Kylian Mbappé – 3.25 en bet365

Oportunidades desde las esquinas en el Bernabéu

El equipo de Xabi Alonso tuvo más de tres córners a favor en 16 de sus 17 partidos en la liga española.

Números similares para los de Matías Almeyda, que superaron los dos saques de esquina en 13 de sus 16 presentaciones.

Tiros de esquina de Real Madrid: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Sevilla: Más de 2.5 – 1.86 en bet365

Existen estrategias que permiten aprovechar los patrones estadísticos de ambos equipos. Para conocer cómo funcionan y analizar más opciones antes de jugar, puedes revisar esta guía sobre qué son las apuestas combinadas.

Cuotas en Real Madrid vs Sevilla

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Real Madrid vs Sevilla: últimos partidos