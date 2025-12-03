Colo Colo quedó con un pie afuera de la Copa Sudamericana y depende de un verdadero milagro para poder meterse en el torneo continental. El Cacique no lo pasó bien en la última fecha luego de la derrota ante Cobresal, la que le cuesta tres puntos claves y también el puesto a un jugador: Emiliano Amor.

El defensor, que había agarrado protagonismo de la mano de Fernando Ortiz, cometió un error que le terminó valiendo un revés a su equipo. Opciones en la banca hay, pero hasta ahora el Tano no había decidido mover mucho las cosas.

Sin embargo, con lo ocurrido el fin de semana y con la importancia que tendrá el choque con Audax Italiano, donde sólo le sirve ganar y que Cobresal pierda, apuesta todo. Este miércoles en la práctica realizada en el Estadio Monumental, uno que espera sumar minutos hace rato tuvo su oportunidad y podría ser titular contra los Itálicos.

Cambios en la formación de Colo Colo: Alan Saldivia vuelve tras error de Emiliano Amor

Colo Colo está obligado a ganar si es que quiere seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana. El Cacique no depende de sí mismo y necesita una ayuda de Ñublense con Cobresal, pero también de sumar de a tres. Para ello, Fernando Ortiz hará cambios.

Alan Saldivia sigue ganando terreno en Colo Colo para volver tras su lesión. Foto: Photosport.

Este miércoles en Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado se refirió a la formación que prepara el Tano contra Audax Italiano y, si bien no hay un 11 definido, sí hubo movimientos. Entre ellos, el regreso de Alan Saldivia.

Según el reportero, el uruguayo fue quien completó la dupla de centrales por lo ocurrido con Cobresal. “Hoy trabajó con Alan Saldivia y Sebastián Vegas, me parece que el error le trae consecuencias a Emiliano Amor“.

La decisión no deja de llamar la atención, ya que el zaguero viene de una lesión que lo ha mantenido al margen de todo el proceso de Fernando Ortiz. En ese puesto también está Jonathan Villagra, pero sus expulsiones parecen haberle costado también su lugar en el once estelar.

Los otros que intentan pelear por ese puesto son Bruno y Daniel Gutiérrez, dos que venían como promesas pero que se estancaron hace ya largo rato. A ambos casi no los ha considerado, por lo que habrá que ver qué les deparará el 2026 si es que sigue el Tano en la banca.

Alan Saldivia puede ser la gran novedad de Colo Colo para despedirse del centenario ante Audax Italiano. El Cacique quiere lograr una clasificación agónica a la Copa Sudamericana y hará lo posible por conseguirlo.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia esta temporada?

Alan Saldivia prepara su retorno a Colo Colo, donde esta temporada 2025 ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 1 asistencia y no tiene goles en los 2.496 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Alan Saldivia pelea para ser titular en el último partido de la temporada para Colo Colo. El Cacique se juega todo o nada rumbo a Copa Sudamericana este domingo 7 de diciembre cuando reciba a Audax Italiano desde las 18:00 horas.

