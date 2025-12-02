Las consecuencias que ha dejado el terrible centenario que ha vivido Colo Colo han golpeado fuerte. El Cacique no ganó títulos en sus 100 años y puede hasta quedar fuera de torneos internacionales, por lo que se prepara una poda enorme para reforzar al plantel del 2026.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz, quien parece asegurar su puesto aún sin clasificar a Copa Sudamericana, tendrá varias salidas. Pero esto no es lo único, ya que en la cabeza del club ya están pensando en el año que viene, donde harán inversión en zonas que ya están definidas.

Si bien hace semanas que se viene especulando con algunos puestos, luego de lo ocurrido con Cobresal hubo una importante decisión. Aunque también pueden sumarse otros más, dependiendo de lo que pase con figuras que están en vitrina.

Colo Colo piensa en renovar su defensa por completo y mira otras zonas de la cancha

El mercado de fichajes ya se está moviendo en Colo Colo, que pone la mira en el 2026 con la duda de si jugará o no la Copa Sudamericana. El Cacique ha definido los puestos a reforzar en la próxima temporada, con novedades en algunas zonas.

Colo Colo se prepara para una poda antes de ir a buscar refuerzos a los que ya les echa el ojo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien en Sportscenter de ESPN reveló que hay un orden de prioridad, aunque a la espera del futuro de una figura. “Los esfuerzos para ir en el orden de puestos más importantes, también una opción en el mediocampo“, lanzó.

Esto, ante el caso de Vicente Pizarro, quien luego de uno de los mejores años de su carrera podría dar el salto al extranjero. Si bien cuenta con Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, la inminente salida de Esteban Pavez lo obliga a pensar en una alternativa.

Pero en los puestos en los que sí o sí Colo Colo buscará refuerzos será en la defensa, la que renovará por completo. “Centrales y laterales“, destacó el reportero albo.

A ellos se sumará un delantero, con la duda de si será para reemplazar a Salomón Rodríguez o si es que parte Lucas Cepeda. Fernando Ortiz ha estado apostando con Leandro Hernández por la izquierda como variante, lo que pondría el foco en un 9.

Finalmente está el otro caso del que no tienen control. Brayan Cortés debe regresar de su préstamo a Peñarol y definirá si es que en Uruguay quieren hacer efectiva la opción de compra. Si esto ocurre, según el reportero, en el club “están abiertos a la posibilidad de ir a buscar un meta“.

Así, Colo Colo comienza a definir las zonas de la cancha en las que hará inversiones para buscar refuerzos. El Cacique depende de la clasificación la Copa Sudamericana para pensar en cuánto gastar, ya que la billetera no está muy bien.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Antes de ir a negociar con los refuerzos, Colo Colo está enfocado en lograr la clasificación a la Copa Sudamericana. El Cacique se juega tres puntos de oro este domingo 7 de diciembre cuando reciba a Audax Italiano desde las 18:00 horas.

