En los últimos años Colo Colo ha hecho varias apuestas por jugadores que han resultado, pero muchas otras que no. Uno de esos casos es el de Darío Lezcano, quien llegó como refuerzo estrella, se fue siendo un fracaso y ahora vuelve pero a dar más problemas.

El delantero paraguayo, que no viera una en su paso por el Estadio Monumental, sorprendió en las últimas horas luego de demandar al Cacique ante la FIFA. Según revelaron, el atacante exige una millonaria cifra de 870 mil dólares por el no pago del arriendo de su pase desde el Juárez de la Liga MX.

Jugando apenas 13 partidos y marcando 4 goles en 395 minutos, el guaraní vuelve a hacer noticia pero por algo que no cae nada de bien en el Cacique. Eso sí, con la idea de salvar una carrera que se fue al suelo tras su aventura en Chile.

Darío Lezcano, de fracasar a buscar salvar su carrera con los millones de Colo Colo

Luego de un fracaso rotundo, Darío Lezcano vuelve a dar que hablar en Colo Colo por algo negativo. La demanda ante la FIFA sacude por completo a un Cacique que está en crisis hace rato y que ahora deberá salvarle la carrera a un jugador que no hizo nada cuando estuvo en Chile.

Darío Lezcano pasó de ser un fracaso a demandar por varios millones a Colo Colo. Foto: Photosport.

Y se dice salvarle la carrera porque tras salir de nuestro país, no le fue mucho mejor. Apenas partió firmó con el Tacuary de Paraguay, donde alcanzó a disputar 23 partidos oficiales y apenas marcó 1 gol en 801 minutos. De hecho, terminó siendo suplente y salió una vez más.

Con dos temporadas muy malas y a sus 34 años, no eran muchos los interesados en contar con sus servicios. No obstante, hubo un llamado al que respondió de inmediato: Atlético Tembetary.

Nuevamente, Darío Lezcano tuvo una oportunidad de revancha en el fútbol paraguayo. Pero lo que debía ser un renacer terminó siendo un proceso de apenas 4 meses en los que jugó 4 partidos y no anotó goles en los 87 minutos que le dieron.

Hoy, a sus 35 años, vuelve a la carga contra el Eterno Campeón para exigir una cifra millonaria. Su futuro es todo un misterio, pero lo que sí está claro es que buscará sacarle todo el dinero que pueda a un equipo al que no le respondió con los goles que prometía.

Darío Lezcano intenta salvar los próximos años con una demanda contra Colo Colo que suma más problemas en el cierre del centenario. El Cacique deberá responder ante la FIFA por la denuncia del delantero, que después de hacerlo sufrir con su rendimiento ahora lo hace con la billetera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras se enfrenta a Darío Lezcano en la FIFA, Colo Colo trabaja para lograr la hazaña de entrar en Copa Sudamericana 2026. Este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas el Cacique cierra el torneo recibiendo a Audax Italiano en el Estadio Monumental.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

