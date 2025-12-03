Brayan Cortés vive momento de definición luego de haber finalizado su préstamo en Peñarol. ¿Volverá a Colo Colo? Su esposa dejó en claro lo que viene para el arquero.

Luego de un primer semestre para el olvido en los Albos, el iquiqueño armó sus maletas, tomó sus guantes y partió a Montevideo para defender la portería del Manya. La cesión del jugador terminó y por esto, ahora el Carbonero debe decidir si comprarán al chileno.

El futuro de Brayan Cortés

Brayan Cortés se ganó la titularidad en Peñarol y logró continuidad, algo que había perdido en Colo Colo debido a su bajo rendimiento. Pese a lo anterior, no terminó de convencer del todo en Uruguay y su futuro estaba en duda.

El arquero llegó al Carbonero a préstamo por seis meses y de acuerdo a la información de DaleAlbo, la opción de compra es de 1.4 millones de dólares. Luego de perder la final ante Nacional, la cesión finalizó y desde el Manya debían tomar una decisión.

ver también Insólito: Colo Colo puede iniciar su pretemporada 2026 con hasta seis arqueros en el plantel con la vuelta de Cortés

Si bien de momento, más allá de los rumores, Peñarol no se ha pronunciado de forma oficial. Claro que la esposa de Brayan Cortés, Vanesa Montes, escribió un mensaje en redes sociales que suena a despedida, por lo que confirma que su pareja no seguirá en Montevideo.

“Feliz vamos a nuestro hogar y tener unas renovadoras vacaciones, con el corazón lleno de la más linda energía que nos entregó del minuto uno Uruguay, aunque se anhelaba otro resultado, me quedo con todo lo positivo que fue. Estoy agradecida de ser testigo de la transparencia que hay en el club y del amor inmenso que hay para esos colores de Peñarol. Mis respetos siempre“, escribió Montes.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, queda en evidencia que la familia no seguirá en Uruguay y que Peñarol no comprará a Brayan Cortés. El arquero tendrá que regresar a Colo Colo, donde Fernando Ortiz o un nuevo entrenador deberá definir si lo considerará o le buscan otro club. En el Manya jugó 21 partidos, recibiendo 18 goles.