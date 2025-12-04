El Cacique tuvo un 2025 para el olvido y, a falta de una fecha para el termino de la Liga de Primera, se está quedando fuera de los torneos internacionales para la próxima temporada. Quizás como forma de “reparación” con la hinchada, es que Blanco y Negro anunció una acción inédita para 2026 con los fanáticos albos.

Así es, porque a través de sus redes sociales oficiales, Colo Colo, anunció mediante una publicación el congelamiento de precios de las entradas para la temporada 2026 , en otras palabras no subirán los precios y, por tanto, los precios del último duelo ante Audax Italiano este año costará lo mismo que el primer encuentro y toda la campaña del 2026, variando solamente en sí son duelos de baja o alta convocatoria.

Colo Colo congela precios de entradas para 2026:

Mediante una publicación compartida en sus redes sociales, Colo Colo informó: “𝐓𝐔 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑 🤟🏻⚪⚫ Porque reconocemos tu incondicional aliento al Cacique, este 2026 congelamos los precios de las entradas para nuestros hinchas 🏟️🔥 Tus tickets para 2026 tendrán el mismo valor que en 2025 🏁 💥 #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100”, junto a dos imágenes, en una de ellas una comparativa entre el precio 2025 de cada sector del estadio Monumental en duelos baja y alta convocatoria y en la otra con los precios 2026, siendo estos exactamente los mismos de este año. Conoce todos los detalles a continuación.

COLO-COLO

PRECIOS ABONOS 2025 – 2026 SECTOR 2025 2026 BAJA ALTA BAJA ALTA RAPANUI $ 65.000 $ 75.000 $ 65.000 $ 75.000 OCÉANO $ 25.000 $ 40.000 $ 25.000 $ 40.000 CORDILLERA $ 16.000 $ 25.000 $ 15.000 $ 25.000 CAUPOLICÁN $ 9.000 $ 15.000 $ 9.000 $ 15.000 TUCAPEL $ 9.000 $ 15.000 $ 9.000 $ 15.000 LAUTARO $ 9.000 $ 15.000 $ 9.000 $ 15.000 GALVARINO $ 9.000 $ 15.000 $ 9.000 $ 15.000 ARICA $ 9.000 $ 15.000 $ 9.000 $ 15.000 (Datos extraídos de la imagen de COLO-COLO)

La iniciativa de todas formas no generó alegría en los hinchas albos que en su mayoría respondieron con ironía y enfado ante la noticia, debido al mal juego del equipo y los pobres resultados conseguidos este 2025, otros tantos por su parte, cuestionaban que por ejemplo, el Cacique este 2025 jugó Copa Libertadores, mientras que el 2026 podría quedar solamente con competencia local.

“No serán primos hermanos del padre Hurtado”, “Por qué tan barato?” y “Terrible caras”, son algunos de los comentarios irónicos que los hinchas realizaron en la publicación oficial del Cacique en su cuenta de X.