Mercado Colo Colo 2026: Aceleran la salida de Salomón Rodríguez y abren paso a primer “refuerzo”

Aunque la temporada 2025 aún no concluye, en Colo Colo ya están enfocados en la planificación del 2026. Fernando Ortiz, Aníbal Mosa y toda la directiva de Blanco y Negro (ByN) trabajan intensamente en la conformación del plantel. En este contexto, las decisiones sobre las salidas son prioritarias, y una de las más evidentes es la del delantero uruguayo Salomón Rodríguez.

Rodríguez no logró convencer ni al hincha ni al DT argentino esta temporada, cerrando un ciclo con paupérrimos números; apenas 3 goles en 26 partidos. Su suerte en el Monumental parece sellada.

Colo Colo le busca salida a Salomón Rodríguez

El periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, entregó detalles sobre la situación del atacante en el programa Pelota Parada de este jueves 4 de diciembre.

“A Salomón Rodríguez le están buscando club, o al menos eso es lo que está haciendo su representante. Todavía no tenemos información de si han pagado o no en Colo Colo esa última cuota [a Godoy Cruz], pero entiendo que ya tomaron contacto porque Colo Colo va a pagar esa última cuota”, indicó Arrieta.

El comunicador agregó que, más allá de la polémica del no pago de una cuota a Godoy Cruz, la decisión está tomada: “Salomón Rodríguez no va a seguir en Colo Colo, eso al menos está claro”.

Daniel Arrieta afirma que la salida de Rodríguez es un hecho para 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

La intención de salir también es del propio jugador, quien busca un nuevo horizonte. “Es la intención que tiene el propio jugador, de salir, tomar un aire nuevo. No ha sido claramente su mejor año en Colo Colo, ha sido un año muy bajo en definitiva”, afirmó Arrieta.

La fórmula más probable para su partida sería un préstamo: “Lo probable es que sea un préstamo, para que Salomón Rodríguez vaya a otro equipo, y después vamos a ver si en 2027 puede venir otra vez a Colo Colo o si ya en definitiva va a continuar su carrera en otro equipo”, sentenció.

El Cacique se abre a negociar con Oroz como su “refuerzo” para 2026

Tras abordar las salidas, el debate se centró en los jugadores que terminan contrato. Si bien se espera que las figuras que terminan contrato y tiene altos sueldos dejen la institución, hay otro nombre que podría quedarse en el Cacique con cierta facilidad y ser, en la práctica, un “refuerzo” para el 2026: nos referimos a Alexander Oroz.

El caso de Oroz, a diferencia de los otros, es visto con otros ojos en ByN, ya que es un jugador joven y su sueldo es mucho menor. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido considerables lesiones.

Al respecto, Arrieta comentó: “Lo de Alexander Oroz, me dijeron que están conversando, que todavía no está definido, pero que está la intención de Colo Colo de que pueda continuar. Lo que genera dudas es justamente lo que pasó con él en las últimas temporadas, donde ha tenido muchas lesiones”.

Oroz, quien este 2025 sumó solo 231 minutos de juego divididos en seis partidos del torneo antes de lesionarse, podría seguir, pero la gran inquietud en Blanco y Negro, según el periodista, es precisamente su historial médico.

3 goles en 9 partidos (6 por torneo nacional) convirtió Oroz este 2025 en Colo Colo. (Foto: Andres Pina/Photosport)

“Las lesiones inquietan y preocupan en Blanco y Negro”, pero reitera que está la “intención de que él pueda continuar” eso sí, advierte que: “Después hay que ver cómo va la negociación, si el futbolista además quiere continuar en Colo Colo, sabiendo que quizás no va a tener tantos minutos como los podría tener en otro equipo, pero está la intención de apostar por un jugador formado en el club y que es activo de Colo Colo”, finalizó.