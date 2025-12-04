Colo Colo vive un cierre de temporada para el olvido e incluso, el futuro de Fernando Ortiz está en duda. Por esta razón, te contamos el escenario en caso de que decidan sacarlo.

Los Albos no cumplieron ninguna meta propuesta en el año del centenario y el único objetivo que les quedaba para maquillar el desastre, era clasificar a una copa internacional. Sin embargo, hoy dependen de otros para ir a la Copa Sudamericana.

La indemnización a Fernando Ortiz

Fernando Ortiz arribó a Colo Colo en reemplazo de Jorge Almirón. Si bien al principio generó algunas dudas, parecía que el equipo estaba levantando y sumaba bonos para seguir al mando del plantel, pero todo cambió tras el último partido.

Los Albos cayeron por 3-0 ante Cobresal y por esta razón, quedaron con muy pocas opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Para ir al torneo internacional, deben derrotar a Audax Italiano y esperar que los Mineros pierdan ante Ñublense en Chillán.

El escenario es muy complejo y nuevamente se encendieron las luces de las dudas sobre la capacidad de Fernando Ortiz. El DT firmó contrato hasta diciembre del 2026, pero tiene una cláusula que en caso de no ir a una copa internacional, pueden sacarlo.

Claro que en caso de que Colo Colo decida decirle adiós, no le saldrá gratis. De acuerdo a la información de Bolavip, tendrían pagar 200 mil dólares como compensación. Una cifra bastante menor a los cerca de 750 mil dólares que le dieron a Jorge Almirón por irse.

El duelo entre los Albos ante Audax Italiano podría ser perfectamente el último encuentro de Fernando Ortiz en el Estadio Monumental. Un cierre de temporada para el olvido y todo en un centenario que los hinchas querrán olvidar rápidamente.