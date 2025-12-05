Es tendencia:
U. de Chile

Con cambios para buscar la Libertadores: la formación de U. de Chile contra Deportes Iquique

U. de Chile se juega la última oportunidad de ir a la Copa Libertadores contra Deportes Iquique. Así formará.

Por Javiera García L.

U. de Chile cierra el año visitando a Iquique
U. de Chile cierra el año visitando a Iquique

U. de Chile pone toda su atención en su último partido de la temporada, donde enfrentará a Deportes Iquique este sábado 6 de diciembre. Los azules todavía tienen una mínima posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores.

El Romántico Viajero está en el cuarto lugar de la tabla con 52 puntos, detrás de O’Higgins (53) y U. Católica (55). Necesita que ambos caigan el sábado para ser el Chile 2 y sacar un ticket directo para Libertadores. Además, obviamente, de ellos mismos superar a los Dragones Celestes.

El local, en tanto, hará todo por salvarse del descenso. Para eso, los iquiqueños deben superar a los azules en el Tierra de Campeones y, al mismo tiempo, esperar que Everton sea derrotado por O’Higgins en Rancagua.

En el Romántico Viajero, Gustavo Álvarez define la formación para el partido que, además, debería ser su despedida de la banca de la U. Según La Magia Azul, para el sábado hay dos cambios, con los regresos de Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda a la titularidad.

Matías Sepúlveda y Maximiliano Guerrero vuelven en U. de Chile | Photosport

La formación de U. de Chile contra Deportes Iquique

Ante Deportes Iquique, U. de Chile formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

El duelo entre azules y nortinos está programado para el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas. Paralelamente, además estarán jugando O’Higgins vs Everton, U. Católica vs U. La Calera, Coquimbo Unido vs U. Española y Deportes Limache vs Deportes La Serena.

Deportes Iquique vs U. de Chile: así están en la tabla de posiciones

