Le paran los carros a Charles Aránguiz por sus reclamos: “Hay que hacer autocrítica también”

Nadie esperaba los explosivos dichos de Charles Aránguiz. Después del empate de U. de Chile en la penúltima fecha de la Liga de Primera, el Príncipe se descargó contra la ANFP y el Sifup, diciendo que no asistiría a la Gala del Fútbol chileno. “No tengo ganas de verles la cara“, detalló.

Más tarde, explicó que su rabia tenía que ver con las programaciones de la U este año, las que, considera, no ayudaron a su participación internacional. En tanto, el Sifup lo visitó en el Centro Deportivo Azul para responder a lo que dijo y aclarar un poco esta situación.

Las duras declaraciones del volante azul generaron distintas reacciones. Desde la vereda contraria, Marcelo Barticciotto respaldó los dichos del Príncipe en Radio Cooperativa, pero le dejó un mensaje sobre la actitud que ha tenido U. de Chile este año.

“Se ve que Charles se lo tenía guardado y quería aprovechar una oportunidad para decirlo. Yo en parte le encuentro razón, porque a los equipos chilenos que juegan torneos internacionales deberían, no ayudarlos, pero tener un poquito de sentido común. No se trata de suspender partidos, pero sí tratar de que el fixture sea más acorde a lo que juegan“, señaló.

Marcelo Barticciotto respalda a Charles Aránguiz, aunque…

Pero Marcelo Barticciotto señaló que, más allá del enojo justificado de Charles Aránguiz, varios reclamos de U. de Chile este año han estado fuera de lugar.

“El tema es que la U se ha quejado mucho todo este tiempo. De los árbitros, del calendario, de un montón de cosas. Hay que hacer una autocrítica también de por qué quedó a 20 puntos del líder“, mencionó el ídolo de Colo Colo.