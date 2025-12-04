Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Le paran los carros a Charles Aránguiz por sus reclamos: “Hay que hacer autocrítica también”

Siguen las reacciones a las explosivas declaraciones de Charles Aránguiz, quien se manifestó contra la ANFP en nombre de U. de Chile.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Marcelo Barticciotto opinó sobre los reclamos de Charles Aránguiz
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMarcelo Barticciotto opinó sobre los reclamos de Charles Aránguiz

Nadie esperaba los explosivos dichos de Charles Aránguiz. Después del empate de U. de Chile en la penúltima fecha de la Liga de Primera, el Príncipe se descargó contra la ANFP y el Sifup, diciendo que no asistiría a la Gala del Fútbol chileno. “No tengo ganas de verles la cara“, detalló.

Más tarde, explicó que su rabia tenía que ver con las programaciones de la U este año, las que, considera, no ayudaron a su participación internacional. En tanto, el Sifup lo visitó en el Centro Deportivo Azul para responder a lo que dijo y aclarar un poco esta situación.

Las duras declaraciones del volante azul generaron distintas reacciones. Desde la vereda contraria, Marcelo Barticciotto respaldó los dichos del Príncipe en Radio Cooperativa, pero le dejó un mensaje sobre la actitud que ha tenido U. de Chile este año.

Se ve que Charles se lo tenía guardado y quería aprovechar una oportunidad para decirlo. Yo en parte le encuentro razón, porque a los equipos chilenos que juegan torneos internacionales deberían, no ayudarlos, pero tener un poquito de sentido común. No se trata de suspender partidos, pero sí tratar de que el fixture sea más acorde a lo que juegan“, señaló.

Charles Aránguiz se quejó de la programación que tuvo U. de Chile mientras jugaban Copa Sudamericana | Photosport

Charles Aránguiz se quejó de la programación que tuvo U. de Chile mientras jugaban Copa Sudamericana | Photosport

Diego Rivarola sorprende y hace este pedido a la dirigencia de U. de Chile por Gustavo Álvarez

ver también

Diego Rivarola sorprende y hace este pedido a la dirigencia de U. de Chile por Gustavo Álvarez

Marcelo Barticciotto respalda a Charles Aránguiz, aunque…

Pero Marcelo Barticciotto señaló que, más allá del enojo justificado de Charles Aránguiz, varios reclamos de U. de Chile este año han estado fuera de lugar.

Publicidad

El tema es que la U se ha quejado mucho todo este tiempo. De los árbitros, del calendario, de un montón de cosas. Hay que hacer una autocrítica también de por qué quedó a 20 puntos del líder“, mencionó el ídolo de Colo Colo.

Lee también
Los tres históricos de Unión que se ofrecen para la “Operación Retorno”
Campeonato Nacional

Los tres históricos de Unión que se ofrecen para la “Operación Retorno”

Actualizan estado de Paredes tras sufrir importante problema de salud
Colo Colo

Actualizan estado de Paredes tras sufrir importante problema de salud

Palestino toma inesperada decisión con Bovaglio para el 2026
Campeonato Nacional

Palestino toma inesperada decisión con Bovaglio para el 2026

¡Vuelve a Colo Colo! El meta que peleará con De Paul ¿y Cortés?
Colo Colo

¡Vuelve a Colo Colo! El meta que peleará con De Paul ¿y Cortés?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo