Mamá de Stefanos Tsitsipas enciende todo y habla del quiebre de su hijo con Paula Badosa: “No era una…”

Una de las parejas más mediáticas que tuvo el mundo del tenis fue la compuesta por la española Paula Badosa y el griego Stefanos Tsitsipas, la cual llegó a su fin.

La madre del jugador heleno, Yulia Salnikova, habló largo y tendido sobre su hijo, donde unas de las situaciones que comentó fue el quiebre de la relación con la jugadora española.

“Su ruptura con Paula Badosa tampoco fue fácil. Fue una relación interesante. No era una relación común y corriente, porque era a distancia. Y ambos comenzaron esta relación lesionados y con dolores físicos”, dijo Yulia sobre el quiebre de ambos jugadores.

“Cuando empezaron a salir, Paula no podía jugar en absoluto debido a una lesión de espalda. Pero, en definitiva, la relación fue difícil desde el principio. No me gustaría entrar en detalles porque tengo un acuerdo con el equipo. La respuesta más acertada sería: la relación no fue fácil para él”, agregó.

Los problemas físicos de Tsitsipas

Eso no fue todo, porque Yulia Salnikova se refirió a los problemas físicos que han afectado a su hijo durante 2025.

“Sospechamos que algunas de las causas son congénitas. El médico nos explicó que presenta algunas peculiaridades estructurales. Sospechamos que parte del problema radica en un saque defectuoso. Se inclina ligeramente hacia la izquierda. Finalmente, el cartílago por el que pasa el nervio se inflamaba constantemente y presionaba el conducto. El objetivo del tratamiento era secar este cartílago para que el conducto inflamado recuperara su estado normal”, comentó.

Por último, habló de la polémica ruptura de su hijo con su padre, Apostolos, que también era su entrenador.

“Stefanos no lo soportaba. Quizás se había dado cuenta de que estaba mal, pero estaba experimentando una reacción adolescente, inconsciente y completamente incontrolable. Aunque tenía 25 años en ese momento, todavía se sentía adolescente en algunos aspectos de su vida, no un adulto. Y Stefanos también es un individuo, un ser humano. Y cuando se encontró en una situación incómoda y emotiva con su entrenador y su padre por enésima vez, tuvo un arrebato. Fue un verdadero arrebato. Un momento verdaderamente adolescente”, remató.

