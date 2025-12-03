Histórico ex número 1 del mundo se arrepiente de su retiro del tenis: “Una decisión estúpida”

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos es el sueco Björn Borg, quien pese a su corta carrera fue uno de los más ganadores.

Iceborg tiene una carrera maravillosa, porque es uno de los máximos ganadores de Grand Slams con 11 torneos, gracias a sus seis Roland Garros y sus cinco Wimbledon.

El sueco, además, sorprendió a todos en su época, ya que decidió retirarse a los 26 años, situación que le sigue dando vueltas en la cabeza.

Björn Borg todavía se arrepiente por su retiro del tenis

Björn Borg publicó una autobiografía llamada Latidos, donde reveló detalles inéditos de su carrera, entre ellos, su tempranero retiro.

Borg conversó con Marca sobre su libro y reconoció que se arrepiente de haberse retirado con apenas 26 años, tras ser el absoluto dominador del circuito ATP.

“Haber abandonado el tenis fue una decisión estúpida. Tenía muchos amigos en ese círculo. Muchas veces me pregunté por qué escogí otra vida en vez de la que ya tenía, de eso sí que me arrepiento”, señaló Borg.

Björn Borg a sus 69 años habla de la determinación más dura de su vida y que le sigue dando vueltas en la cabeza.