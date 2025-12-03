Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Histórico ex número 1 del mundo se arrepiente de su retiro del tenis: “Una decisión estúpida”

El sueco Björn Borg cree que cometió un gran error al dejar la actividad a tan temprana edad y se sigue cuestionando.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Björn Borg aún se arrepiente de su decisión.
© Getty Images for Laver CupBjörn Borg aún se arrepiente de su decisión.

Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos es el sueco Björn Borg, quien pese a su corta carrera fue uno de los más ganadores.

Iceborg tiene una carrera maravillosa, porque es uno de los máximos ganadores de Grand Slams con 11 torneos, gracias a sus seis Roland Garros y sus cinco Wimbledon.

El sueco, además, sorprendió a todos en su época, ya que decidió retirarse a los 26 años, situación que le sigue dando vueltas en la cabeza.

El principal objetivo que se pone Carlos Alcaraz para la temporada 2026: “Lo quiero lograr”

ver también

El principal objetivo que se pone Carlos Alcaraz para la temporada 2026: “Lo quiero lograr”

Björn Borg todavía se arrepiente por su retiro del tenis

Björn Borg publicó una autobiografía llamada Latidos, donde reveló detalles inéditos de su carrera, entre ellos, su tempranero retiro.

Borg conversó con Marca sobre su libro y reconoció que se arrepiente de haberse retirado con apenas 26 años, tras ser el absoluto dominador del circuito ATP.

Björn Borg recordó su retiro. (Photo by Maja Hitij/Getty Images for Laver Cup)

Björn Borg recordó su retiro. (Photo by Maja Hitij/Getty Images for Laver Cup)

Publicidad

Haber abandonado el tenis fue una decisión estúpida. Tenía muchos amigos en ese círculo. Muchas veces me pregunté por qué escogí otra vida en vez de la que ya tenía, de eso sí que me arrepiento”, señaló Borg.

Björn Borg a sus 69 años habla de la determinación más dura de su vida y que le sigue dando vueltas en la cabeza.

“Es importante”: Nicolás Massú confirmó dónde será local Chile ante Serbia en Copa Davis

ver también

“Es importante”: Nicolás Massú confirmó dónde será local Chile ante Serbia en Copa Davis

Lee también
Johnny Herrera le pega a Mayo: "Tiene que ponerse los pantalones en la U"
U de Chile

Johnny Herrera le pega a Mayo: "Tiene que ponerse los pantalones en la U"

Los detalles del cara a cara del Sifup con Charles Aránguiz
U de Chile

Los detalles del cara a cara del Sifup con Charles Aránguiz

Sufren Alexis y Suazo: Sevilla recibe un duro castigo tras incidentes
Alexis Sánchez

Sufren Alexis y Suazo: Sevilla recibe un duro castigo tras incidentes

Nació en la U, es referente de Ñublense y avisa por ayudita a Colo Colo
Chile

Nació en la U, es referente de Ñublense y avisa por ayudita a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo