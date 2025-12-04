Santiago Morning terminó de la peor manera este 2025 tras la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP que les dedujo puntos, el club nacional perdió la categoría y jugará el próximo año en Segunda División.

Ante esto, queda analizar el plantel con el que jugarán la próxima temporada, donde Kevin Vásquez, una de las figuras de la escuadra adelanta su futuro con el “Chago” y revela el golpe que recibieron tras el descuento de puntos.

“Terminamos satisfechos en lo deportivo, pero lamentablemente esos nueve puntos en contra del inicio del torneo nos terminaron condenando”.

El futuro de Kevin Vásquez en Santiago Morning

El jugador, que regresó este año al “Chago”, habló de lo que se viene. “En lo personal, fue una temporada positiva. Fui el jugador con más minutos jugados del plantel y era el segundo capitán detrás de Fernando (Manríquez)”.

“Siento que crecí mucho en la parte del liderazgo y también terminé marcando goles. Para un lateral es algo fuera de lo normal”.

El jugador termina su contrato, pero no descarta seguir jugando con Santiago Morning, aunque también ha despertado el interés de otros clubes. “En la B, ya he tenido un par de acercamientos con clubes que me han contactado y han preguntado por mi situación”.

“Saben que estoy libre, pero al no terminar todavía el asunto de la liguilla no se ha avanzado en nada. Uno siempre espera que llegue un llamado de Primera, pero por ahora sólo de la B”.

Agregando que está enfocado en lo que será la próxima temporada y prepararse de la mejor manera, considerando la pausa para el regreso de la competencia.

“Ahí hay un vacío, que es algo que siempre pelea el Sifup, porque ahora lamentablemente nosotros estaremos tres meses sin recibir un sueldo”.

“Entonces, es un vacío grande que existe ahí y sobre todo también desde la parte física y deportiva del jugador. Es una detención muy grande”, explicó.