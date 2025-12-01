Es tendencia:
Kevin Campillay confirma que se va de Santiago Morning: “Espero sea un hasta pronto”

El jugador de Santiago Morning compartió una sentida publicación en sus redes sociales tras finalizar el campeonato.

Por Andrea Petersen

El jugador compartió un sentido post en sus redes sociales.
Kevin Campillay finalizó un complejo 2025, donde a pesar de que se convirtió en una de las figuras de Santiago Morning, el equipo enfrentó el descenso tras la penalización que le quitó 15 puntos y deberá disputar la próxima temporada en la Segunda División.

Debido a esto, el jugador confirmó a través de sus redes que deja el equipo. “Querido Santiago Morning, primero que todo agradecer este tercer año junto a ustedes cumpliendo 90 partidos, a cada funcionario que siempre me trató de una manera impecable como también a mi familia”.

Asimismo, el defensor fue categórico en señalar que le gustaría regresar al conjunto bohemio en algún momento. “Solo espero que este sea un hasta pronto porque acá siempre hemos encontrado un hogar con nuestra familia, espero pronto puedan estar en la división y aún más arriba. Gracias por todo, querido Santiago Morning”.

Y en la misma línea recordó lo lejos que hubiesen llegado sin la sanción. “Estoy orgulloso de cada uno de ustedes por la entereza de enfrentar cada partido como las finales que tuvimos por 30 fechas seguidas. Y que sepan que como grupo obtuvimos 38 puntos, a un triunfo de entrar a una liguilla”.

El club al que podría llegar Kevin Campillay

Según revela el medio PrimeraBChile, el jugador está siendo seguido por un grande de Primera B, donde las negociaciones estarían avanzadas. Sin embargo, hasta el momento no se conoce cuál sería el club.

Tuvo una gran temporada, pero su equipo descendió y sueña con llegar a este club: “Sería algo bonito”

En conversación con AS hace algunos días, el defensor se refirió al duro presente de Santiago Morning, señalando que su intención no es jugar en la Segunda División.

“No me gustaría jugar en Segunda Profesional. Sé lo que es esa división porque ya estuve dos años ahí. Quiero seguir creciendo, no retroceder”.

