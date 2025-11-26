Kevin Campillay tuvo un dispar 2025, donde a pesar de que se convirtió en una de las figuras de Santiago Morning, el equipo vivió una dura caída perdiendo al descender a Segunda División luego de la penalización que les quitó 15 puntos.

Por este motivo, el jugador, que disputó 27 partidos esta temporada convirtiendo 3 goles, se encuentra analizando que pasará la próxima temporada y dónde jugarán, y en conversación AS entregó detalles de su presente.

“No me gustaría jugar en Segunda Profesional. Sé lo que es esa división porque ya estuve dos años ahí. Quiero seguir creciendo, no retroceder”.

El deseo de Kevin Campallay de volver a Colo Colo

El jugador reveló que le gustaría una revancha con los albos, club donde jugó en las inferiores. “Colo Colo es un equipo grande de Chile y sería algo bonito y grande para mí y para mi familia. Audax también, ya que trabajan de muy buena forma. Serían bonitas instituciones para llegar en un futuro”.

Asimismo, señaló que hay posibilidades de que deje Santiago Morning. “Gracias a Dios hay interés. Viniendo de Tercera División uno no imagina estar en esta posición, pero estoy feliz”.

En la misma línea, el jugador de 24 años habló de su deseo de jugar en Primera División. “Me siento preparado. Estar dos años en la B me ayudaron a ver el fútbol de otra manera, ya que vengo de Segunda y de Tercera y eso me hizo tomar experiencia como jugador”.

“Dar el salto sería lo ideal para probarme como jugado. Siento que estoy preparado, tengo ganas y ojalá, Dios quiera que se dé esa oportunidad, sería un sueño”.