Hijo de histórico goleador logra nueva hazaña y pega un salto gigantesco en el ranking ATP

El tenista chileno Daniel Núñez se instaló en la segunda ronda del Challenger de Temuco y alcanza el mejor puesto de su carrera.

Por Carlos Silva Rojas

Daniel Núñez sumó otro triunfo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTDaniel Núñez sumó otro triunfo.

Un espectacular cierre de temporada está teniendo el tenista chileno Daniel Núñez (825° de la ATP), quien está aprovechando de la mejor manera posible los torneos que se disputan en el país.

La semana pasada el hijo del ex delantero de O’Higgins, Universidad Católica, entre otros, Mario Núñez, se quedó con el título en el M15 Santiago 7, certamen que hace 8 años no ganaba un jugador local.

Ahora el Osito se trasladó a la Región de La Araucanía, donde debutó con un triunfazo en el Challenger de Temuco.

Daniel Núñez debuta con un gran triunfo en el Challenger de Temuco

Daniel Núñez, que está jugando el torneo temuquense gracias a una invitación, derrotó al brasileño Wilson Leite (809°) en la primera ronda.

El tenista chileno de Copa Davis dio vuelta el marcador en la cancha rápida sureña y se impuso por 3-6, 6-1 y 6-2, en una hora y 53 minutos de juego.

Daniel Núñez vive el mejor momento de su carrera. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

En octavos de final el jugador nacional tendrá un desafío mayor, porque se verá las caras con el argentino Federico Agustín Gómez (250°), quien viene de vencer al brasileño Pedro Boscardin Dias (271°) por 6-3 y 6-4.

Daniel Núñez vive el mejor momento de su carrera, ya que a sus 24 años trepa al mejor puesto en el ranking de la ATP y a partir del próximo lunes será el nuevo 658° del mundo, y tiene chances de seguir avanzando en el escalafón mundial.

