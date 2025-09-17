Chile venció a Luxemburgo de gran manera en la Copa Davis, donde incluso Nicolás Massú mandó a la cancha a un debutante como Daniel Núñez, quien respondió a la presión.

Núñez (726°) tiene 24 años y si bien había integrado La Roja del tenis antes, no había tenido la oportunidad de jugar. Con la serie ya cerrada ante los europeos, el capitán decidió mandarlo a la cancha y no desentonó, imponiéndose a Louis Van Herck (669°) por 7-6 (2), 4-6 y 10-4.

La alegría de un histórico del fútbol chileno

Daniel Núñez dejó feliz no solo a los seguidores chilenos del tenis, sino que también a su padre: Mario Núñez. El Oso es un histórico del fútbol nacional, ya que tuvo una exitosa carrera como delantero en O’Higgins, Universidad Católica, Salamanca de España, Independiente de Argentina y Osorno, entre otros.

ver también La Copa Davis se rinde ante Nicolás Massú por histórico hito al mando de Chile: “Todas con Massú”

“Súper contento por él, por todo el trabajo que significa llegar a este lugar, así que contento por él. De alguna manera, todo el esfuerzo que hace y todo, se ve reflejado en ese momento en el que tuvo que estar preparado, porque hay entrenamiento, hay dedicación, hay perseverancia, porque hay un montón de cosas“, indicó Núñez padre a RedGol.

“Pudo asimilar bastante bien los momentos difíciles del partido y a pesar de que la serie estaba lista, había que igual ganar, quedarse con el punto y lo pudo hacer bien. Pudo superar los nervios. Era primera vez que jugaba con tanta gente, televisado, así que fue todo difícil“, detalló el ex goleador de U. Católica.

Mario Núñez como jugador. Imagen: Archivo

Publicidad

Publicidad

El tercer máximo goleador en la historia del Capo de Provincia quedó orgulloso con la actuación de su hijo, quien logró superar su debut en Copa Davis y hacer que La Roja del tenis cierre la fiesta ante Luxemburgo con una victoria. Además, el Oso Núñez le dio su agradecimiento a Nicolás Massú.

“Es un apoyo fundamental Nicolás y aprovecho de darle las gracias por la oportunidad que le dio a Daniel. Fue un motivador ahí cuando estuvo nervioso. Lo calmó, lo tranquilizó y le hizo ver cosas súper buenas. En ese sentido, el Nico es una persona que te transmite muy buenas cosas“, cerró Mario Núñez.