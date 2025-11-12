La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova, La Roja buscará cerrar la temporada con buenas sensaciones tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026.

La Roja se medirá primero ante Rusia este fin de semana, mientras que su segundo compromiso será frente a Perú, el martes 18 de noviembre. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico de Sochi.

¿A qué hora juega Chile vs. Rusia? A qué hora y dónde ver a La Roja

Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile , en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.

El partido de La Roja irá en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o Chilevisión en Youtube.

Además, podrás verlo en la señal de ESPN y de manera online por el servicio de streaming en Disney + a través de sus señales Estándar y Premium.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Cuáles son los próximos partidos amistosos de la Selección Chilena?

