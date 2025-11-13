El nuevo Estadio Monumental parece no tener descanso. El anuncio que durante mucho tiempo entusiasmó a los fanáticos de Colo Colo en este año del Centenario ha enfrentado una serie de inconvenientes.

Primero fue la salida de Harold Mayne-Nicholls de su rol como encargado del proyecto para iniciar su candidatura presidencial, lo que generó una creciente incertidumbre que, por momentos, hizo pensar que la iniciativa no prosperaría tras permanecer detenida por varios meses.

ver también Colo Colo tiene una nueva maqueta para la remodelación del estadio Monumental: ¿Será más chico?

Sin embargo, cuando todo parecía volver a encaminarse con la creación de la Comisión Estadio de Blanco y Negro -integrada por Aníbal Mosa, Edmundo Valladares y Alfredo Stöhwing-, las recientes declaraciones del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, sobre una nueva maqueta que contempla 51 mil espectadores en lugar de los 60 mil proyectados originalmente, provocaron un verdadero descalabro dentro de la concesionaria.

Alfredo Stöhwing pone en duda la segunda maqueta del Monumental

Increíblemente, Alfredo Stöhwing, integrante de la mencionada Comisión Estadio de Blanco y Negro, desconoció la existencia de un segundo proyecto del nuevo Estadio Monumental.

El expresidente de la concesionaria que administra los destinos del cuadro ‘Popular’ conversó este miércoles con Radio ADN y se mostró sorprendido por los dichos del timonel del Club Social y Deportivo el día de ayer en conferencia de prensa.

“La verdad, me sorprendió”, señaló en primera instancia el representante del Bloque Vial-Ruiz Tagle en el directorio, agregando luego: “Yo no conocía la existencia de una segunda maqueta ni he visto el segundo proyecto. Extraño” .

Publicidad

Publicidad

El ex Presidente de ByN desconoció la segunda maqueta del Estadio Monumental. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Sus declaraciones vuelven a dejar en entredicho el futuro del nuevo Estadio Monumental, evidenciando que la falta de comunicación entre los tres bloques que conforman Blanco y Negro continúa siendo un problema sin resolver.