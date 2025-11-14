Es tendencia:
Colo Colo

El nuevo jugador que pende de un hilo en Colo Colo: “No lo tiene conforme…”

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, ya está planificando la estructura del plantel de los albos para 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo ya piensa en 2026.
Colo Colo ya piensa en 2026.

Colo Colo tiene que apuntar a realizar un cierre de temporada perfecto para conseguir su triste objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Los albos se ubican en la octava plaza de la Liga de Primera, por ahora sin un cupo internacional, por lo que en las últimas tres fechas debe ganar para así intentar trepar al menos a la séptima posición.

Lo que ocurra en el tramo final del torneo es de suma importancia para Colo Colo, porque de ello depende la forma de encarar la estructuración del plantel para el año venidero.

Erick Wiemberg es apuntado y puede partir en Colo Colo

A pesar que su permanencia en el club no está del todo definida, se espera que Fernando Ortiz lidere a Colo Colo en 2026 si clasifica a la Copa Sudamericana, por lo que ya está pensando en el armado del plantel.

La zona de la cancha que tiene más preocupado al Tano es la defensa y un jugador en particular podría sufrir, a pesar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Se trata de Erick Wiemberg, quien bajo la información del reportero de radio ADN Cristián Alvarado, no le da garantías al entrenador, quien piensa en traer a un lateral izquierdo.

Erick Wiemberg no convence a Fernando Ortiz.

Erick Wiemberg no convence a Fernando Ortiz. Foto: Javier Torres/Photosport

La zaga colocolina puede sumar fichajes en todas los puestos, porque en la citada emisora indicaron que el elenco popular busca “dos laterales, uno por cada perfil. Seguro se va Mauricio Isla y no lo tiene conforme Erick Wiemberg. Dos centrales porque se va Sebastián Vegas y Emiliano Amor”.

Colo Colo empieza a hacer ruido en el mercado de fichajes y eso que restan tres fechas para el final de la Liga de Primera.

