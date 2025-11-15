Faltan tres fechas para el termino de la Liga de Primera y esos partidos para Colo Colo son verdaderas finales, porque debe ganar si quiere clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique se encuentra en la octava posición de la tabla, pero muy cerca de Audax Italiano, ya que está a dos unidades de los verdes, equipo con el que se medirá en la última jornada.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, no quiere dejar nada al azar y aprovechó el receso de la Fecha FIFA para que Colo Colo jugara un partido amistoso ante Trasandino, en las dependencias del estadio Monumental.

Esteban Pavez y Salomón Rodríguez anotan en Colo Colo

Tano Ortiz aprovechó el tiempo y Colo Colo jugó dos partidos amistosos ante el cuadro de Los Andes, donde le dio minutos a jugadores que no vienen actuando mucho, como los cortados Esteban Pavez y Salomón Rodríguez, quienes además llegaron al gol.

En el primer duelo, el conjunto blanco se impuso por 4-2 con anotaciones de Marcos Bolados, Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez.

Fernando Ortiz hizo pruebas en los amistosos ante Trasandino. Foto: Colo Colo

Mientras que en el segundo duelo la victoria colocolina fue de 3-1, con un doblete de Javier Correa y otra conquista de Erick Wiemberg.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.