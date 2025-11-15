Colo Colo no ha tenido un buen año de su Centenario. Este 2025 ha traído varias decepciones en Macul y ahora el Cacique tiene la posibilidad de empezar a borrar este desastre con una clasificación a Copa Sudamericana.

Para ello, tendrá que remontar dos puntos que lo separan de Audax Italiano, en la séptima posición de la tabla. Eso, a falta de tres partidos restantes en la temporada de la Liga de Primera 2025.

Pese al mal momento, hay jugadores que destacan en el Albo. Uno de ellos sigue siendo Lucas Cepeda, uno de los grandes proyectos del fútbol chileno, que ha sabido resaltar siempre, incluso en los malos momentos.

Estrella porno elige a su jugador favorito de Colo Colo

Y si bien es elegido como uno de los mejores por el hincha de Colo Colo, Lucas Cepeda también tiene admiradores fuera del ámbito deportivo. O admiradoras, mejor dicho.

Así lo dejó a entender Blair Belén, estrella de cine para adultos, que en el Podcast de Elo eligió al jugador que le parece “más rico”. “Es simpático, me gusta su pelo y su carita“, dijo la estrella del triple equis.

Grítalo como un gol, Luquitas | Photosport

“Lucas, te hace falta hacer goles con estos dos balones“, remató la modelo, generando múltiples reacciones en redes sociales, donde, algunos, pidieron que no se desconcentrara al jugador albo.

