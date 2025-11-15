La situación de Esteban Pavez en Colo Colo continúa generando ruido. El mediocampista, hasta hace poco, era el capitán indiscutido y pieza fija en la formación, pero su presente no es el mismo, ya que ha perdido espacio bajo la dirección de Fernando Ortiz, quien lo dejó fuera de la titularidad y de algunas convocatorias.

Y lamentablemente, esto parece no tener fin, porque las controversiales palabras de Pavez siguen resonando en el ambiente albo y esta vez una destacada figura alba salió al paso.

Siguen las repercusiones por los dichos de Pavez

Recordemos que en el podcast del Sifup, el jugador señaló que Universidad Católica es “la institución más importante del país”, declaración que generó repudio dentro del mundo colocolino.

A raíz de esto, el histórico Eddio Inostroza quien fue mano derecha del técnico Mirko Jozic en Colo Colo y logró la Copa Libertadores 1991, en conversación con BOLAVIP tuvo palabras para al volante de 35 años:

“La verdad que fueron bien desatinadas, no tenía para qué hacer esas declaraciones que hizo. Tampoco hay que desconocer todo lo que ha entregado este chico en Colo Colo, sin tener su rendimiento óptimo (en la actualidad), pero sí reconocer lo que hizo en Colo Colo”, comenzó el exfutbolista.

Agregando que: “Yo creo que la embarró olímpicamente y si es que queda, va a tener que soportar el chaparrón que le viene, va a ser una constante. Seguramente no va a entrar como titular, pero entraría desde atrás, también lo van a pifiar. O sea, va a tener que poner el cuero duro”.

Finalmente, Inostroza señaló: “Se le viene fuerte, va a tener que conversar mucho. En este tema no se trata de pedir perdón, se trata de pedir disculpas a la hinchada y al club en general”.