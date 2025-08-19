Colo Colo es una caja de sorpresas y nunca sabes cómo te va a sorprender. Este martes no fue la excepción, ya que hubo un vuelco en el directorio de Blanco y Negro.

El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, declaró este lunes que el posible DT interino tras la salida de Jorge Almirón iba a ser Héctor Tapia, sin embargo, aquello no se materializó.

Finalmente los encargados de dirigir los próximos partidos de Colo Colo serán la dupla técnica compuesta por Luis Pérez y Hugo González, de pésimos resultados cuando les tocó asumir la misma responsabilidad en el pasado.

ver también Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

Yeyo Inostroza le manda un fuerte recado a Arturo Vidal

La asunción de los nuevos entrenadores interinos en Colo Colo es polémica, sobre todo por la presencia de Hugo González, amigo personal de Arturo Vidal y uno de los técnicos que marcaron la carrera del King.

Eddio Inostroza fue entrenador interino de Colo Colo en 1990 y 1994, por ende conoce la situación y en contacto con RedGol analizó lo sucedido.

“La verdad es que es válido, porque de ponerlo, entregarle un equipo complicado, el Tito (Tapia) se podría hasta quemar. Imagínese que continúa con la pésima campaña en Colo Colo y después lo evalúan mal”, dijo Yeyo sobre la decisión de no darle el equipo a Tapia.

Publicidad

Publicidad

Hugo González vuelve a ser entrenador interino de Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Luego, le mandó un mensaje directo a Arturo Vidal, tras la decisión de poner a alguien tan cercano como Hugo González como el DT de Colo Colo.

“Hugo tiene muy buen vínculo con Arturo y ojalá que Arturo lo apoye en todo sentido y que mejor que hacer cosas positivas dentro del plantel“, comentó.

Publicidad

Publicidad

“Una cosa es lo que captamos los de afuera y otra muy diferente es lo que ocurre en el camarín, lo que pase en el momento, en el día a día. Ojalá que Arturo no empiece con las sugerencias que van en contra del pensamiento de Hugo y Luis, que los deje manejar los partidos, pero todos sabemos cómo es Arturo”, cerró Eddio Inostroza.

ver también Gustavo Quinteros golpea el corazón de Colo Colo con fuerte decisión: “Me gustaría…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.